3DNews Новости Software PlayStation ELEX II пока не оправдала надежд Embrace...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ELEX II пока не оправдала надежд Embracer, но у холдинга в разработке ещё более 200 игр

Генеральный исполнительный директор Embracer Group Ларс Вингефорс (Lars Wingefors) в рамках недавнего финансового отчёта компании прокомментировал успехи ELEX II и обмолвился о планах на ближайшие годы.

Источник изображения: THQ Nordic

Источник изображения: THQ Nordic

По словам Вингефорса, старт научно-фантастической ролевой игры Piranha Bytes — главного релиза за прошедший фискальный квартал — не оправдал надежд Embracer Group, однако в компании рассчитывают на длинный хвост продаж.

В целом за отчётный период был зафиксирован спад продаж по сравнению с аналогичным отрезком в 2021-м (эффект Valheim), однако Metro Exodus, Wreckfest, Biomutant, Deep Rock Galactic, Satisfactory и другие проекты продолжают привлекать новых игроков.

Несмотря на тёплый приём критиков и игроков, Tiny Tina’s Wonderlands пока не принесла Embracer никаких роялти (источник изображения: 2K)

Несмотря на тёплый приём критиков и игроков, Tiny Tina’s Wonderlands пока не принесла Embracer никаких роялти (источник изображения: 2K)

Впрочем, у Embracer Group ещё будет возможность нарастить объёмы продаж: в разработке у студий холдинга находится 223 игры (включая 25 проектов AAA-класса), готовящихся к выходу до апреля 2026 года.

Ближайшим крупным релизом Embracer Group должна стать новая Saints Row. Перезапуск серии безбашенных боевиков в открытом мире от студии Volition запланирован на 23 августа текущего года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Продажи Monster Hunter Rise превысили 9 млн копий и другие поводы для гордости Capcom
Sega раскрыла продажи игр Sonic, Persona, Yakuza и Total War за прошедший финансовый год
Научно-фантастическая ролевая игра ELEX II получила релизный трейлер и первые оценки
Неумелое руководство и никаких ориентиров: журналист рассказал, что пошло не так с ремейком The Sands of Time
Видео: свежая карта и другой контент в трейлере обновления тактического шутера Insurgency: Sandstorm
Экономическая стратегия Jurassic World Evolution 2 появится в сервисе Game Pass, причём уже сегодня
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: elex ii, piranha bytes, embracer group, ролевой экшен, продажи игр
elex ii, piranha bytes, embracer group, ролевой экшен, продажи игр
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 100
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 59
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 39
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 16

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Электромобиль Bentley предложит впечатляющую динамику: до 100 км/ч за полторы секунды
Автономный корабль-контейнеровоз Suzaku успешно завершил 790-км поход из Токийского залива и обратно
NVIDIA выпустит видеокарту начального уровня GeForce GTX 1630 — она заменит GeForce GTX 1050 Ti
Представлены смарт-часы Huawei Watch Fit 2 с 1,74-дюймовым дисплеем
Tachyum готова всего за €500 млн построить монструозный ИИ-суперкомпьютер производительностью 1 Зфлопс
ELEX II пока не оправдала надежд Embracer, но у холдинга в разработке ещё более 200 игр 22 мин.
Динамичный мультиплеерный шутер Leap ворвётся в ранний доступ Steam с началом лета 27 мин.
Антиутопическое приключение Phonopolis станет первой трёхмерной игрой от создателей Machinarium и Chuchel 2 ч.
Главными инструментами российского бизнеса оказались «ВКонтакте» и «Авито» 2 ч.
Разработчики The Hong Kong Massacre показали перестрелку в ресторане из своего нового шутера с замедлением времени 3 ч.
Thunderful подтвердила разработку ещё трёх игр по вселенной SteamWorld и уточнила сроки выхода Headhunter 3 ч.
Marvel опубликовала тизер новой игры от студии бывшего руководителя Hearthstone 3 ч.
Голос главного героя Deathloop намекнул на новый проект 3 ч.
Привет из прошлого: в 2023 году выйдет приквел классического квеста Simon the Sorcerer 3 ч.
Симулятор WRC Generations перенесёт игроков в новую эру ралли 3 ч.
«Ростех» пообещал создать аккумуляторы для электромобилей «Москвич» 2 мин.
NASA приостановило выходы астронавтов в открытый космос на МКС — в последний раз в скафандре возникла утечка воды 5 мин.
XPG представила мышь Alpha Wireless с поддержкой двух типов беспроводной связи 32 мин.
GeIL представила первые в мире модули памяти DDR5 с двумя встроенными RGB-вентиляторами 34 мин.
Саудовский суверенный фонд купил 5 % акций Nintendo — сделка обошлась в $3 млрд 38 мин.
Российским технологиям отдадут приоритет в системах умного дома для новостроек 40 мин.
Заряжать любые электромобили на станциях Tesla Supercharger теперь можно в Великобритании, Испании, Швеции, Бельгии и Австрии 2 ч.
Honda раскрыла внешность электромобиля Prologue, который поступит в продажу через два года 2 ч.
Российская Yadro займётся разработкой и выпуском базовых станций LTE и 5G, но сделать это будет непросто 2 ч.
Acer анонсировала экологичные ноутбуки Aspire Vero — в них использовано много переработанного пластика 2 ч.