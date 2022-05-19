ELEX II пока не оправдала надежд Embracer, но у холдинга в разработке ещё более 200 игр

Генеральный исполнительный директор Embracer Group Ларс Вингефорс (Lars Wingefors) в рамках недавнего финансового отчёта компании прокомментировал успехи ELEX II и обмолвился о планах на ближайшие годы.

По словам Вингефорса, старт научно-фантастической ролевой игры Piranha Bytes — главного релиза за прошедший фискальный квартал — не оправдал надежд Embracer Group, однако в компании рассчитывают на длинный хвост продаж.

В целом за отчётный период был зафиксирован спад продаж по сравнению с аналогичным отрезком в 2021-м (эффект Valheim), однако Metro Exodus, Wreckfest, Biomutant, Deep Rock Galactic, Satisfactory и другие проекты продолжают привлекать новых игроков.

Впрочем, у Embracer Group ещё будет возможность нарастить объёмы продаж: в разработке у студий холдинга находится 223 игры (включая 25 проектов AAA-класса), готовящихся к выходу до апреля 2026 года.

Ближайшим крупным релизом Embracer Group должна стать новая Saints Row. Перезапуск серии безбашенных боевиков в открытом мире от студии Volition запланирован на 23 августа текущего года.