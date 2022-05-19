Власти Китая обдумывают продление программы субсидирования электромобилей на этот год

По мнению многих экспертов, рынок электромобилей Китая не смог бы стать крупнейшим в мире без активной поддержки правительства, которое с 2009 года потратило $14,8 млрд на выплаты субсидий покупателям частных и коммерческих транспортных средств с тяговыми электродвигателями. В этом году программа субсидирования должна была прекратить своё действие, но власти размышляют о её продлении до конца следующего года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники. В апреле этого года продажи новых транспортных средств в Китае упали на 48 %, тогда как объёмы продаж электромобилей и гибридов выросли на 45 % до 299 тысяч штук. В марте объёмы реализации машин с силовыми установками нового типа выросли более чем в два раза, поэтому спровоцированное новыми локдаунами замедление экономики власти КНР хотят компенсировать новыми стимулирующими мерами.

Первоначально от субсидирования покупки электромобилей китайскими гражданами местные власти хотели отказаться ещё в 2020 году, но пандемия продлила сроки действия программы на пару лет. Примечательно, что около 40 % китайского рынка электромобилей сейчас составляют машины стоимостью около $4000, на большинство из них действие субсидий не распространяется. Зато покупатели более дорогих моделей способны сэкономить пару тысяч долларов с машины.

При этом величина субсидий с годами уменьшалась, да и налоговые преференции покупателям машин с силовыми установками нового типа будут сокращаться. Если в этом году власти позволяют покупателям не платить налог на приобретение транспортного средства, то со следующего года будет применятся ставка 5 %. Первоначально правительство КНР хотело ввести налог по ставке 10 %, но в текущих экономических условиях решено действовать поэтапно.