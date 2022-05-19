«Ростех» пообещал создать аккумуляторы для электромобилей «Москвич»

Государственная корпорация «Ростех» прорабатывает производство батарей для электрифицированного транспорта. Такие аккумуляторы смогут использоваться в том числе в электромобилях «Москвич».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что завод «Renault Россия», который перешёл в собственность столицы, будет производить автомобили под брендом «Москвич». На первом этапе речь идёт о машинах с двигателем внутреннего сгорания. В дальнейшем же планируется наладить выпуск электромобилей.

«"Ростех" прорабатывает производство батарей для электротранспорта, которыми смогут оснащаться, в том числе, электромобили "Москвич". Необходимый технологический и производственный задел для этого есть. Внедрены технологии производства литий-ионных аккумуляторов, которые позволяют изготавливать батареи с различными характеристиками по номинальному напряжению, ёмкости и размеру в зависимости от потребностей заказчика», — приводит ТАСС заявления пресс-службы госкорпорации.

Отмечается, что разработка аккумуляторов осуществляется в рамках программы импортозамещения. Они получат улучшенные технические характеристики, в частности, смогут функционировать в температурном диапазоне от -50 до +50 °C.