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Evil Dead: The Game обогнала World War Z по стартовым продажам и станет новой франшизой Saber

Гендиректор Saber Interactive Мэттью Карч (Matthew Karch) в рамках презентации Embracer Group по итогам четвёртого квартала прошедшего финансового года раскрыл стартовые продажи Evil Dead: The Game.

Источник изображений: Saber Interactive

Источник изображений: Saber Interactive

Как стало известно, за первые пять дней с момента релиза кооперативно-соревновательный экшен во вселенной «Зловещих мертвецов» успел разойтись по миру в количестве свыше 500 тыс. копий.

По словам Карча, Evil Dead: The Game опережает кооперативный зомби-шутер World War Z — предыдущая популярная разработка Saber Interactive — и по темпам продаж, и по оценкам на Metacritic.

«Скромно скажу, что мы зададим жару с этой игрой, она всем [в Embracer Group] принесёт много денег и будет первой в новой франшизе для Saber», — заверил Карч во время презентации.

Evil Dead: The Game вышла 13 мая на PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а позже доберётся до Nintendo Switch. Игра предлагает остановить вторжение демонов на Землю или взять на себя роль монстра.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: evil dead: the game, saber interactive, boss team games, embracer group, экшен, продажи игр
evil dead: the game, saber interactive, boss team games, embracer group, экшен, продажи игр
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