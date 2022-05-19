Evil Dead: The Game обогнала World War Z по стартовым продажам и станет новой франшизой Saber

Гендиректор Saber Interactive Мэттью Карч (Matthew Karch) в рамках презентации Embracer Group по итогам четвёртого квартала прошедшего финансового года раскрыл стартовые продажи Evil Dead: The Game.

Как стало известно, за первые пять дней с момента релиза кооперативно-соревновательный экшен во вселенной «Зловещих мертвецов» успел разойтись по миру в количестве свыше 500 тыс. копий.

По словам Карча, Evil Dead: The Game опережает кооперативный зомби-шутер World War Z — предыдущая популярная разработка Saber Interactive — и по темпам продаж, и по оценкам на Metacritic.

«Скромно скажу, что мы зададим жару с этой игрой, она всем [в Embracer Group] принесёт много денег и будет первой в новой франшизе для Saber», — заверил Карч во время презентации.

Evil Dead: The Game вышла 13 мая на PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а позже доберётся до Nintendo Switch. Игра предлагает остановить вторжение демонов на Землю или взять на себя роль монстра.