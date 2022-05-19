Realme представила смарт-часы TechLife Watch SZ100 с термометром и ценой около $30

Компания Realme официально анонсировала умные наручные часы TechLife Watch SZ100, которые обеспечивают продолжительное время автономной работы — до 12 дней на одной зарядке аккумулятора ёмкостью 260 мА·ч.

Гаджет оборудован 1,69-дюймовым дисплеем с разрешением 240 × 280 точек и яркостью до 530 кд/м2. Предусмотрена возможность сенсорного управления, а в боковой части корпуса находится аппаратная кнопка.

Интегрированные датчики позволяют отслеживать температуру тела, изменения частоты сердечных сокращений, уровень содержания кислорода в крови и качество сна. Кроме того, измеряются такие стандартные показатели, как количество сделанных шагов, пройденное расстояние, потраченные калории и пр.

Новинка заключена в корпус с защитой от влаги по стандарту IP68. Доступны 24 спортивных режима, включая ходьбу, бег, футбол, баскетбол и пр.

Поддерживается беспроводная связь Bluetooth 5.1. Использовать часы можно в связке со смартфонами под управлением операционных систем Android 5.0+ и iOS 11+. Цена — приблизительно 30–35 долларов США.