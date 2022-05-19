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Космический зонд «Вояджер-1» потерял ориентировку в пространстве — он шлёт на Землю «неправильную» телеметрию

В NASA сообщили о получении «аномальной» телеметрии с зонда Voyager 1 («Вояджер-1»), который удалился от Земли на 23,3 млрд км и находится в межзвёздном пространстве. При этом данные со станции нормально передаются и принимаются, хотя система ориентирования платформы и антенны зонда указывают на совсем иное. Похоже, эта система вышла из строя или сбоит, и зонд удерживает ориентацию исключительно за счёт движения по инерции.

«Вояджер-1» в представлении художника. Источник изображения: NASA

«Вояджер-1» в представлении художника. Источник изображения: NASA

В остальном системы зонда работают нормально, что просто удивительно для комического аппарата, который 45 лет движется в космосе и давно вышел в более агрессивное радиационное пространство межзвёздной среды. В NASA не уточнили когда и как долго «Вояджер-1» шлёт на Землю неправильную телеметрию. Команда «Вояджера-1» пытается устранить проблему. Аппарат может менять прошивку и уверенно реагирует на команды, но задержка оценки реакции на 41 час (сигнал в одну сторону идёт 20 часов 33 минуты) сильно осложняет процесс управления зондом.

Скорость обмена данными с «Вояджером-1» достигает 160 бит/с. Судя по сохранившейся скорости передачи данных, антенна зонда точно направлена на Землю, хотя телеметрия бортовой системы ориентирования AACS (attitude articulation and control system) этому прямо противоречит.

«Если есть способ решить эту проблему с AACS, наша команда найдёт его», — заявила Сюзанна Додд (Suzanne Dodd), руководитель проектов «Вояджер-1» и «Вояджер-2» в Лаборатории реактивного движения NASA. Зонд «Вояджер-2» при этом в полном порядке и продолжает отсылать на Землю научные данные.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: nasa, voyager, космос, космический зонд
nasa, voyager, космос, космический зонд
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