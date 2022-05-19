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Acer представила Chromebook Spin 714 — производительный хромбук-трансформер на базе Inter Alder Lake

Компания Acer анонсировала портативный компьютер Chromebook Spin 714, конструкция которого позволяет вращать верхнюю крышку на 360°, за счёт чего устройство может использоваться в разных режимах, включая планшетный. Вероятно, новый хромбук станет одним из наиболее производительных устройств в своей категории, поскольку он построен на основе процессоров Intel Alder Lake.

Источник изображений: Acer

Источник изображений: Acer

Разработчики оснастили Chromebook 14-дюймовым дисплеем. Покупателям будут доступны две версии: с разрешением 2560 × 1600 пикселей и 1920 × 1200 пикселей. Задействована панель с соотношением сторон 16:10, охватом цветового пространства sRGB на уровне 100 % и поддержкой сенсорного управления. От механических повреждений экран защищает стекло Corning Gorilla Glass.

Устройство выполнено в металлическом корпусе, который защищает внутреннюю «начинку» в соответствии со стандартом MIL-STD 810H. Аппаратной основой хромбука стали процессоры Intel Core i7 12-го поколения, но о каких именно моделях чипов идёт речь, пока неизвестно. Согласно имеющимся данным, Chromebook Spin 714 может работать без подзарядки до 10 часов. Ёмкость аккумуляторной батареи не была раскрыта, но известно, что процесс зарядки с 0 % до примерно 40 % занимает 30 минут.

Для взаимодействия с ноутбуком можно использовать специальный стилус, различающий 4096 уровней силы нажатия. Зарядка стилуса занимает 15 минут. Для беспроводного подключения в конструкции предусмотрены адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Отметим наличие интерфейса Thunderbolt 4, одного HDMI, двух разъёмов USB Type-C, а также камеры с поддержкой разрешения формата Full HD, которая пригодится для видеозвонков. Аудиоподсистема поддерживает технологию DTS Audio и обеспечивает высокое качество звучания.

По данным производителя, новые Chromebook Spin 714 поступят в розничную продажу в августе этого года. Покупателям будут доступны потребительская и корпоративная версии устройства, стоимость которых начинается от $750 и $1100 соответственно.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: chromebook, acer, хромбуки
chromebook, acer, хромбуки
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