С Плесецка успешно запущена ракета «Союз-2.1а» с военным спутником

Сегодня, 19 мая, в 11 часов 03 минуты по московскому времени с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета «Союз-2.1а».

Носитель вывел в космос спутник в интересах Министерства обороны Российской Федерации (Минобороны России). Сообщается, что предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме.

«Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полёта ракеты космического назначения», — говорится в сообщении.

О предназначении запущенного космического аппарата ничего не известно. Отмечается, что в расчётное время он выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.

Между тем 18 мая прекратил существование военный спутник «Космос-2555», который был запущен с помощью лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» 29 апреля с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России. Этот аппарат сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.