Космический корабль Boeing Starliner вместе с ракетой установлен на стартовой площадке SLC-41 на мысе Канаверал. За доставку корабля к Международной космической станции (МКС) отвечает ракета-носитель Atlas-V, пуск должен состояться в 1:54 по московскому времени 20 мая (18:54 EDT 19 мая).

Starliner должен выполнить миссию Orbital Flight Test 2 (OFT-2), демонстрирующую готовность нового космического корабля Boeing доставлять астронавтов NASA на борт МКС и обратно. Это будет уже второй тестовый полёт.

В декабре 2019 года компания отправила Starliner в тестовый полёт в рамках миссии OFT-1, но корабль так и не смог добраться до МКС, в первую очередь из-за проблем с программным обеспечением, не позволившим капсуле оказаться на нужной орбите. К июлю 2021 года Boeing приготовился к новому запуску, но технические проблемы не позволили даже начать полёт и корабль был возвращён на доработку. С тех пор Boeing заменила дефектный сервисный модуль Starliner и считает корабль готовым к полёту.

Boeing является одной из двух компаний с многомиллиардными контрактами на доставку астронавтов NASA на МКС и обратно. Другой такой компанией является SpaceX, выполняющая полёты к МКС с экипажами на борту с мая 2020 года.

Если всё пройдёт по плану, корабль Boeing отправится к МКС и приблизительно на пять дней будет пришвартован к орбитальной станции. Астронавты должны проверить работу оборудования, открыв люки в капсулу. В конце концов она должна совершить посадку на ракетном полигоне в Нью-Мексико.

Ко времени запуска военные метеорологи США предсказывают 70 % вероятность благоприятной погоды. Ожидается, что старт будет транслироваться в прямом эфире.