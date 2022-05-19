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Tesla исключили из индекса S&P 500 ESG из-за проблем с автопилотом и дискриминацией

Исполнительный директор S&P Dow Jones Indices Дэн Дрэйпер (Dan Draper) сообщил об исключении Tesla из индекса S&P 500 Environmental, Social and Governance (ESG), пишет Reuters. Причиной стал целый ряд проблем, включая сообщения о расовой дискриминации в компании и аварии с участием автомобилей с автопилотом.

Источник: Pixabay

Источник: Pixabay

S&P 500 ESG — это индекс, который используется для оценки корпоративной эффективности в сфере экологии, а также по социальным и управленческим вопросам. Tesla стала не единственной компанией, которую исключили из вышеупомянутого индекса. В этот перечень также вошли соцсеть Twitter, нефтеперерабатывающая компания Phillips 66, авиаперевозчик Delta Air Lines и энергетическая корпорация Chevron.

Как уточнила глава отдела ESG в S&P Dow Jones Indices по Северной Америке Маргарет Дорн, сопутствующими факторам для исключения Tesla из индекса стало отсутствие опубликованных документов компании, касающихся низкоуглеродной стратегии и кодекса делового поведения. Она подчеркнула, что компания стремится сократить углеродные выбросы, способствующие глобальному потеплению, но отсутствие прозрачности должно вызывать опасение у инвесторов, которые судят о компаниях по параметрам ESG.

Илон Маск отметил, что нефтедобывающая компания Exxon попала в топ-10 компаний по рейтингу ESG, в то время как Tesla исключили из индекса. Он назвал действия S&P Dow Jones Indices мошенничеством, а индекс S&P 500 ESG «оружием в руках фальшивых борцов за социальную справедливость».

За последние 1,5 месяца стоимость акций Tesla упала на 38 %. Это связано с состоянием американского рынка ценных бумаг из-за высокой инфляции и действий ФРС. Из-за этого снизились все ключевые индексы: S&P 500 потерял 14 %, Nasdaq сократился на 21,4 %, а NYSE FANG+ — на 29,6 %

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tesla, электромобиль
tesla, электромобиль
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