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Капитализация подразделения Baidu по разработке процессоров достигнет $2,5 млрд

Получившее структурную самостоятельность подразделение Baidu по разработке процессоров Kunlun для систем искусственного интеллекта пытается привлекать венчурный капитал, а ещё до отделения капитализацию этого бизнеса оценили в $1,5 млрд. Новый раунд финансирования позволит Kunlun поднять планку до $2,5 млрд и привлечь новых клиентов.

Источник изображения: PR Newswire

Источник изображения: PR Newswire

Агентство Bloomberg сообщило о намерениях компании Kunlun привлечь около $317 млн, которые могут быть потрачены не только на разработку новых процессоров для систем искусственного интеллекта, но и расширение круга клиентов, поскольку сейчас единственным заказчиком является материнская компания Baidu, которая использует процессоры Kunlun в серверных системах для нужд своих поисковых сервисов. Примечательно, что уже существующие процессоры Kunlun, представленные в августе прошлого года, выпускаются по 7-нм технологии, достаточно продвинутой для китайского разработчика.

Подобными успехами до прошлого года могла похвастать и компания Huawei Technologies, но американские санкции лишили её доступа к конвейеру TSMC, а потому мощный поток процессоров HiSilicon своей разработки достаточно быстро истощился. Амбиции программного гиганта Baidu в сфере создания собственных процессоров вполне объяснимы, поскольку они повторяют опыт мировых лидеров. Готовые решения NVIDIA, Intel и AMD устраивают не всех, поэтому Amazon и Google считают уместным вкладывать деньги в разработку собственных процессоров серверного назначения.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: baidu, процессоры, искусственный интеллект, финансы
baidu, процессоры, искусственный интеллект, финансы
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