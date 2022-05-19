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Астрономы впервые пронаблюдали взрыв белого карлика

В июле 2020 года группа европейских учёных с помощью немецкого рентгеновского телескопа eROSITA зафиксировала необычайно яркий взрыв белого карлика — он породил огромный огненный шар с температурой в 60 раз выше температуры Солнца.

Источник изображения: uni-tuebingen.de

Источник изображения: uni-tuebingen.de

Белые карлики — чрезвычайно плотные звезды, утратившие значительную часть газового вещества. Находясь в двойной системе, белый карлик выкачивает водород у своего «соседа», который скапливается на поверхности звезды. Иногда из-за этого производятся сильные энергетические выбросы, которые называют новыми, и один из них в июле 2020 года наблюдали европейские учёные.

Астрономам повезло: в момент взрыва, который продолжался всего несколько часов, на него был направлен немецкий телескоп eROSITA — он работает в мягком рентгеновском диапазоне, вращаясь вокруг гравитационно стабильной точки на расстоянии 1,5 млн км от Земли.

Подобные взрывы были предсказаны около 30 лет назад, но до июля 2020 года их наблюдать не приходилось — они слишком непредсказуемы и непродолжительны. Уникальность открытия в том, что учёным удалось зафиксировать самое начало события, ещё в рентгеновском излучении, а в видимом спектре оно проявило себя лишь некоторое время спустя.

Взрыв был настолько мощным, что на изображении eROSITA он оказался засвечен — телескоп был откалиброван для работы с излучениями меньшей силы, однако астрономам удалось компенсировать эту ошибку. Учёные определили, что белый карлик относительно крупный, а его масса сравнима с массой Солнца. Температура взрыва достигала отметки в 327 тыс. К, то есть в 60 раз выше солнечной.

Событие наблюдалось без малого два года назад, однако результаты наблюдений были представлены только сейчас — учёные опубликовали их в журнале Nature.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: рентген, взрыв, звезда
рентген, взрыв, звезда
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Астрономы впервые пронаблюдали взрыв белого карлика
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