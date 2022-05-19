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Видеокарта GeForce GTX 1630 получит 512 ядер CUDA и 4 Гбайт GDDR6 — релиз 31 мая

На днях стало известно, что NVIDIA готовит к выпуску видеокарту начального уровня GeForce GTX 1630. Теперь её технические характеристики появились на страницах портала VideoCardz. Кроме того, источники ресурса сообщили ожидаемую дату релиза новинки.

Источник изображений: VideoCardz

Источник изображений: VideoCardz

В основе GeForce GTX 1630 будет использоваться графический процессор TU117-150 поколения Turing на основе 12-нм техпроцесса производства. Это урезанная версия чипа TU117-300, которая применяется в модели GeForce GTX 1650. В составе TU117-150 присутствуют 512 ядер CUDA, что вполовину меньше, чем у полноценного кристалла. Новинка поддерживает лишь 64-битную шину памяти, что опять же вдвое меньше возможностей старшего варианта.

С другой стороны, графический процессор GeForce GTX 1630 будет работать на более высоких частотах по сравнению с GeForce GTX 1650. По данным источников VideoCardz, максимальная частота GPU младшей модели будет составлять 1800 МГц. У GeForce GTX 1650 максимальная частота составляет 1665 МГц. Именно поэтому показатель TDP новинки будет как и у GTX 1650 равен 75 Вт.

Новая карта получит 4 Гбайт памяти стандарта GDDR6 со скоростью 12 Гбит/с на контакт. Таким образом, её теоретическая пропускная способность составит 96 Гбит/с, что не сильно меньше показателя 128 Гбайт/с у GeForce GTX 1650, которая использует память GDDR5.

По данным VideoCardz, релиз GeForce GTX 1630 должен состояться 31 мая. Вероятно, что о новинке можно будет более подробно узнать на следующей неделе в рамках выставки Computex. Информация о цене ускорителя пока отсутствует.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce gtx 1630, видеокарты, nvidia, turing
geforce gtx 1630, видеокарты, nvidia, turing
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