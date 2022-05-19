Samsung представит собственное решение для защиты от голосового фишинга

Компания Samsung Electronics представит решение, блокирующее установку вредоносных приложений для т. н. голосового фишинга (вишинга) на смартфонах. Известно, что оно будет применяться как минимум на моделях текущего и прошлого флагманских поколений.

Как сообщает южнокорейское издание Business Korea, вчера компания анонсировала новое решение в сфере безопасности для смартфонов флагманских серий Galaxy S21 и S22, которое станет доступным в первой половине текущего года. Оно будет уведомлять пользователей, распознавая вредоносные приложения, устанавливаемые в обход официального маркетплейса.

По словам представителя Samsung Electronics, система «блокирует установку приложений с подтверждённой историей голосового фишинга и демонстрирует предупреждение или всплывающее уведомление о блокировке, когда устанавливается приложение из неизвестного источника».

Пользователи смогут увидеть список не идентифицированных приложений и назначить разрешения и запреты для каждого из них. После применения нового инструмента, если пользователь выберет «запретить все установки из неизвестных источников», их установка будет заблокирована.

Samsung планирует постепенно внедрять решения для всех смартфонов Galaxy с оболочкой One UI 4.1 или новее, сначала в Корее.