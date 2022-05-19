Фэнтезийный симулятор жизни Spirittea предложит открыть баню для успокоения разбушевавшихся духов

Издательство No More Robots объявило о том, что возьмёт на себя выпуск фэнтезийного симулятора жизни Spirittea от канадского разработчика Дэна Бекертона (Dan Beckerton), составляющего независимую студию Cheesemaster Games.

События Spirittea развернутся в небольшом сельском городке, куда главный герой, который работает писателем, перебирается в надежде найти вдохновение для своей новой книги. Поселение, однако, оказывается полно вредных духов.

Протагонисту предстоит открыть старую горную баню, где когда-то отдыхали призраки, и избавить их от накопившегося стресса. Пользователям также придётся восстанавливать город и помогать его жителям.

Spirittea была вдохновлена играми схожего жанра вроде Stardew Valley и Harvest Moon, а также культовыми мультфильмами студии Ghibli: «Унесённые призраками» и «Мой сосед Тоторо». Проект профинансировали на Kickstarter в январе 2020-го.

Релиз Spirittea ожидается в текущем году на ПК (Steam) и неназванных консолях. В настоящее время No More Robots призывает записываться в участники закрытого бета-тестирования, которое начнётся уже скоро.