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TCL представила телевизоры Q10G с подсветкой Mini LED и ценой от $670

Компания TCL анонсировала семейство смарт-телевизоров Q10G. В серию вошли четыре модели — размером 55, 65, 75 и 85 дюймов по диагонали. Новинки обладают высокой яркостью, отличной цветопередачей и повышенной частотой обновления, что делает их хорошим выбором для работы с игровыми консолями последнего поколения.

Источник изображений: TCL / JD Mall

Источник изображений: TCL / JD Mall

Реализована система подсветки Mini LED, которая предусматривает использование массива микроскопических светодиодов. Разрешение равно 3840 × 2160 пикселей, что соответствует формату 4К.

Говорится о поддержке Dolby Vision IQ и HDR10+. Пиковая яркость достигает 1000 кд/м2, частота обновления — 120 Гц. Обеспечивается 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Телевизоры несут на борту процессор M1, 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт. Предусмотрены интерфейсы HDMI 2.1 и USB.

В оснащение входит аудиосистема с пятью динамиками, обеспечивающая объёмное звучание. Реализована технология Dolby Atmos. Цена на новинки начинается с 670 долларов США.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: tcl, телевизор, смарт-тв, смарт-телевизоры
tcl, телевизор, смарт-тв, смарт-телевизоры
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