Вампирская выживалка V Rising от авторов Battlerite привлекла более 70 тысяч одновременных игроков

Вампирский экшен с элементами MMO и выживания V Rising от шведской студии Stunlock, вышедший в раннем доступе Steam 17 мая, привлёк более 70 тысяч одновременных пользователей. Новая игра создателей Battlerite возглавила чарт продаж магазина.

На момент подготовки новости основная игра занимала первое место как в глобальном, так и в региональном чарте продаж, опережая стратегию Old World и шутер Arma Reforged. В лучшую пятёрку чарта также попал комплект с DLC: в первом чарте он на третьей, а во втором — на четвёртой позиции. Кроме того, в верхней десятке российского топа оказался набор основателя Eldest Bloodline. Максимальное количество одновременных игроков — 70 256 — было зафиксировано 14 часов назад.

В российском сегменте Steam экшен предлагается за 435 рублей, в западных — за $20 и €20.

В V Rising игроки принимают роль вампира, пробудившегося после столетий сна. Они должны исследовать леса, деревни и подземелья континента Вардоран (Vardoran), выживать, собирать ресурсы, сражаться, используя оружие ближнего и дальнего боя и навыки, и охотиться на людей, прячась от солнца днём и планируя действия ночью. Одна из главных особенностей — система строительства и обустройства собственного замка, который придётся защищать от нападений других пользователей. Также можно привлекать союзников и устраивать совместные налёты на деревни и лагеря бандитов.

V Rising получила более 3,6 тысяч отзывов и имеет рейтинг 85 %. Среди достоинств покупатели выделяют интересный сеттинг, удачные системы прокачки, умений и строительства замка, проработанные сражения в духе прошлых проектов студии, увлекательную PvP-составляющую и достаточно высокий по меркам раннего доступа уровень «полировки». Многие отмечают, что в экшене соединились полюбившиеся игрокам особенности Battlerite и популярных симуляторов выживания вроде Valheim и Rust. Значительная часть негативных отзывов от российских пользователей связана с тем, что перед релизом разработчики удалили из игры русскую локализацию.

Стартовая версия предлагает четыре региона и все основные механики. В полном варианте обещают больше биомов, подземелий, оружия, умений, противников, рецептов для крафта, улучшенную производительность и дополнительные возможности. Финальный релиз состоится не позднее чем через год.