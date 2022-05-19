Acer представила обновлённые ноутбуки ConceptD 5 и 5 Pro: OLED-экраны, Alder Lake и графика NVIDIA

Компания Acer представила обновлённые ноутбуки ConceptD 5 и ConceptD 5 Pro. Устройства получили 16-дюймовые OLED-дисплеи, процессоры Intel Alder Lake, а в качестве графической подсистемы предлагают GeForce RTX 3070 Ti или профессиональную NVIDIA RTX A5500. Производитель также заявляет для новинок более крупные тачпады, улучшенную систему охлаждения и большую батарею на 99,98 Вт·ч.

Оба лэптопа рассчитаны на создателей цифрового контента. В качестве основы они могут предложить вплоть до 14-ядерного Core i7-12700H с частотой до 4,7 ГГц, до 32 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5, а также твердотельные NVMe-накопители объёмом до 2 Тбайт. Предлагаемые видеокарты GeForce RTX 3070 Ti и NVIDIA RTX A5500 имеют поддержку драйверов NVIDIA Studio. Усовершенствованная система охлаждения с тремя вентиляторами работает тише, чем у предшественников. По заявлениям производителя её шум не превышает 40 дБА.

Модели ConceptD 5 и ConceptD 5 Pro текущего года могут предложить в качестве одного из вариантов дисплея 16-дюймовую OLED-панель с соотношением сторон 16:10, поддержкой разрешения 3840 × 2400 пикселей, яркостью 400 кд/м2 и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Цветопередача экранов соответствует стандартам PANTONE Matching System и откалибрована с завода с точностью Delta E<2. Кроме того, для них заявлена поддержка технологии HDR.

В обновлённых ноутбуках производитель на 27 % увеличил площадь тачпадов. В них встроен сканер отпечатков пальцев для авторизации в Windows Hello. Панели защищены покрытием Corning Gorilla Glass. Ход клавиш клавиатур новинок составляет 1,5 мм.

Производитель заявляет, что батареи ноутбуков ConceptD 5 на 99,98 Вт·ч смогут обеспечить до 11 часов автономной работы лэптопов в режиме просмотра видео и веб-сёрфинга. Также заявлено наличие модуля беспроводной связи Killer Wi-Fi 6E 1675s и поддержка Bluetooth 5.2. Для проводного соединения производитель предусмотрел наличие модуля Killer E3100G 2.5G. В набор внешних интерфейсов новинок входят разъёмы Thunderbolt 4, выход HDMI 2.1, а также полноразмерный считыватель карт памяти SD 7.0.

В США модель Acer ConceptD 5 (CN516-73G) поступит в продажу в августе. Её стоимость будет начинаться с $2500. На других рынках новинка появится в июне, по цене от 2399 евро. Модель Acer ConceptD 5 Pro (CN516-73P) стоимостью от 2599 евро появится в Европе и Азии в сентябре. Дата релиза в США и информация о цене неизвестны.