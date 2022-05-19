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Под маркой «Москвич» на бывшем заводе Renault в России хотят выпускать китайские автомобили

На освобождающихся мощностях завода «Рено Россия» в Москве наладят выпуск китайских автомобилей под известным отечественным брендом. Речь идёт о производстве машин под маркой «Москвич». В проекте заняты власти столицы, а также компания «Камаз» и её китайские партнёры.

Источник изображения: pixabay.com / geraldoswald62

Источник изображения: pixabay.com / geraldoswald62

Как сообщает газета «Ведомости», организовать изготовление транспортных средств планируется не позднее четвёртого квартала нынешнего года. «Камаз» ведёт переговоры со своим нынешним партнёром, китайским автоконцерном JAC. При этом московские власти прорабатывают сотрудничество с другим китайским автопроизводителем, но каким именно, неизвестно. Также пока не принято решение, какие именно авто будет выпускать завод.

Отмечается, что на первых порах будет освоен выпуск автомобилей «Москвич» с двигателями внутреннего сгорания. Затем же планируется начать производство электрокаров. По словам одного из собеседников «Ведомостей», «Камаз» рассматривает для локализации в Москва компактную модель JAC iEVS4. Другой источники отметил, что на начальной стадии, скорее всего, на заводе в Москве электрокары будут собирать из машинокомплектов, но постепенно локализация будет углубляться.

Как мы уже сообщали, аккумуляторы для новых электрифицированных машин «Москвич» разрабатывает государственная корпорация «Ростех». Такие батареи получат улучшенные технические характеристики, в частности, смогут функционировать в температурном диапазоне от -50 до +50 °C.

Источник изображения: pixabay.com / Counselling

Источник изображения: pixabay.com / Counselling

Напомним, в марте Renault объявила о приостановке деятельности в России в связи со сложившейся геополитической ситуацией, а недавно заявила о полном уходе из России.

«Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АВТОВАЗа — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ". В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100 % акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть Правительство Москвы; 67,69 % акций автоконцерна «АВТОВАЗ» переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП "НАМИ"», говорится в сообщении Минпромторга России.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: электромобиль, автомобиль, россия, транспорт
электромобиль, автомобиль, россия, транспорт
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