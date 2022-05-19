3DNews Технологии и рынок IT. Новости рынок IT На «профессиональную» отсрочку от армии ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

На «профессиональную» отсрочку от армии претендуют более 8,7 тыс. российских IT-специалистов

По данным Минцифры, заявления через Госуслуги о предоставлении отсрочек от службы в армии для IT-специалистов направили властям более 2 тыс. IT-компаний. При этом выяснилось, что в заявках указано более 8,7 тыс. сотрудников.

Источник изображения: ArmyAmber/pixabay.com

Источник изображения: ArmyAmber/pixabay.com

Заявления от имени аккредитованных компаний можно было подавать с 19 апреля до 1 мая текущего года. Сведения, полученные от представителей бизнеса, будут переданы Министерству обороны России, а после 1 июня призывные комиссии будут принимать решения об отсрочке по конкретным призывникам.

Известны как перечень специальностей, дающих право на отсрочку от призыва, так и перечень аккредитованных компаний и организаций. Выяснилось, что средний возраст претендующего на отсрочку призывника составляет 24 года.

В целом на отсрочку могли претендовать граждане России, родившиеся с 01.04.1995 по 15.07.2004 года, работающие по трудовому договору с «нормальной» продолжительностью рабочего дня, имеющие высшее профильное образование из специального перечня. При этом предполагается, что граждане проработали в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев «в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 г.» или устроились на работу в течение года после окончания учёбы.

По последним данным, в перечень аккредитованных организаций внесён «Сбер» и его структуры — «Сбер Технологии», «Сбер Сервис», «СберМобайл», «Сбербанк Лизинг» и др. Фактически компания уже не считается «чистым» финансовым институтом, а IT-структурой федерального уровня.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Минцифры начало принимать заявки на отсрочку от армии для айтишников — заявки оформляются на «Госуслугах»
Правительство РФ утвердило правила отсрочки от армии для айтишников
Минцифры придумало, как удержать ИТ-специалистов в России — льготная ипотека, отсрочка от армии и прочее
Internet Archive грозит 4 млн рублей штрафа за неудаление запрещённой информации
Издатель Control и ПК-версии Death Stranding проведёт презентацию своих игр
Новый инструмент Google позволит пользователям удалять информацию о себе из результатов поиска
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT,
Теги: россия, отсрочка, армия, минцифры россии
россия, отсрочка, армия, минцифры россии
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 102
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 62
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 42
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Под маркой «Москвич» на бывшем заводе Renault в России хотят выпускать китайские автомобили
Астрономы впервые пронаблюдали взрыв белого карлика
Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
Realme представила смарт-часы TechLife Watch SZ100 с термометром и ценой около $30
Россия выполнила первую в 2022 году отправку оборудования для термоядерного реактора ИТЭР
Фонд Wikimedia Foundation внесён в список на «приземление» в России 18 мин.
В тестовой сборке Windows 11 появилась возможность добавления поля веб-поиска на рабочий стол 20 мин.
Пошаговая роглайт-тактика The Hand of Merlin про короля Артура и ужасы из космоса выйдет на PS4 и PS5 уже 14 июня 2 ч.
Meta приостановила набор сотрудников по малоперспективным направлениям 2 ч.
Минцифры готовится ввести оборотные штрафы в размере 1 % за утечки данных и ещё больше — за сокрытие инцидентов 3 ч.
Вампирская выживалка V Rising от авторов Battlerite привлекла более 70 тысяч одновременных игроков 3 ч.
Фэнтезийный симулятор жизни Spirittea предложит открыть баню для успокоения разбушевавшихся духов 3 ч.
Samsung представит собственное решение для защиты от голосового фишинга 3 ч.
Evil Dead: The Game обогнала World War Z по стартовым продажам и станет новой франшизой Saber 5 ч.
ELEX II пока не оправдала надежд Embracer, но у холдинга в разработке ещё более 200 игр 5 ч.
Квартальные прибыль Tencent сократилась вдвое — это худший результат с 2004 года 33 мин.
Смартфон Poco X4 GT получит 144-Гц дисплей и процессор Dimensity 8100 41 мин.
На «профессиональную» отсрочку от армии претендуют более 8,7 тыс. российских IT-специалистов 45 мин.
«Ростелеком» проложил ВОЛС вблизи Северного полярного круга 45 мин.
Acer представила компактные десктопы ConceptD 100 и ConceptD 500 с Intel Alder Lake и графикой NVIDIA 2 ч.
Yadro начнёт выпуск объектных систем хранения данных 2 ч.
Acer представила обновлённые ноутбуки ConceptD 5 и 5 Pro: OLED-экраны, Alder Lake и графика NVIDIA 2 ч.
Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год 3 ч.
TCL представила телевизоры Q10G с подсветкой Mini LED и ценой от $670 3 ч.
Капитализация подразделения Baidu по разработке процессоров достигнет $2,5 млрд 3 ч.