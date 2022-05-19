На «профессиональную» отсрочку от армии претендуют более 8,7 тыс. российских IT-специалистов

По данным Минцифры, заявления через Госуслуги о предоставлении отсрочек от службы в армии для IT-специалистов направили властям более 2 тыс. IT-компаний. При этом выяснилось, что в заявках указано более 8,7 тыс. сотрудников.

Заявления от имени аккредитованных компаний можно было подавать с 19 апреля до 1 мая текущего года. Сведения, полученные от представителей бизнеса, будут переданы Министерству обороны России, а после 1 июня призывные комиссии будут принимать решения об отсрочке по конкретным призывникам.

Известны как перечень специальностей, дающих право на отсрочку от призыва, так и перечень аккредитованных компаний и организаций. Выяснилось, что средний возраст претендующего на отсрочку призывника составляет 24 года.

В целом на отсрочку могли претендовать граждане России, родившиеся с 01.04.1995 по 15.07.2004 года, работающие по трудовому договору с «нормальной» продолжительностью рабочего дня, имеющие высшее профильное образование из специального перечня. При этом предполагается, что граждане проработали в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев «в период с 1 апреля 2021 по 1 апреля 2022 г.» или устроились на работу в течение года после окончания учёбы.

По последним данным, в перечень аккредитованных организаций внесён «Сбер» и его структуры — «Сбер Технологии», «Сбер Сервис», «СберМобайл», «Сбербанк Лизинг» и др. Фактически компания уже не считается «чистым» финансовым институтом, а IT-структурой федерального уровня.