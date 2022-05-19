Acer представила компактные десктопы ConceptD 100 и ConceptD 500 с Intel Alder Lake и графикой NVIDIA

Компания Acer анонсировала компактные настольные компьютеры ConceptD 100 и ConceptD 500. Несмотря на скромные размеры, новинки оснащаются производительными процессорами Intel Alder Lake, а также профессиональными и игровыми моделями графических ускорителей NVIDIA.

Размеры десктопа Acer ConceptD 100 составляют 137,4 × 373 × 359 мм. Несмотря на компактность, новинка может предложить функции, доступные полноразмерным системам. В частности, Acer готова оснастить ConceptD 100 процессором Intel Core i7 поколения Alder Lake, до 128 Гбайт двухканальной ОЗУ DDR4-3200, твердотельным накопителем PCIe 4.0 и жёстким диском со скоростью вращения до 7200 об/мин.

Также предлагается выбор между профессиональными видеокартами NVIDIA T400 и NVIDIA T1000. Обе карты основаны на архитектуре Turing и используют процессоры TU117, которые применяются, например, в игровых картах GeForce GTX 1650. Старшая версия NVIDIA T1000 использует чип с таким же количеством шейдерных и текстурных блоков, а также блоков растеризации, как и модель GeForce GTX 1650. В NVIDIA T400 используется упрощённый вариант чипа TU117 с меньшим количеством исполнительных блоков.

Компактный десктоп Acer ConceptD 100 предлагает поддержку беспроводных стандартов Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E, наличие 2,5-гигабитного LAN, а в качестве операционной системы использует Windows 11 Pro. В продаже новинка должна появится в странах Европы, Среднего Востока и Африки в сентябре. Стоимость компьютера будет начинаться с 999 евро.

Модель ConceptD 500 размером 200 × 389 × 393,6 сможет предложить ещё более производительную начинку. Acer заявляет возможность установки процессора Alder Lake вплоть до модели Core i9. Система также получит поддержку до 128 Гбайт ОЗУ DDR4-3200, жёсткий диск объёмом до 2 Тбайт и твердотельный NVMe-накопитель PCIe 4.0 объёмом 1 Тбайт.

В качестве графической подсистемы ConceptD 500 предлагает более производительные ускорители NVIDIA RTX A4000, GeForce RTX 3060 или GeForce RTX 3070. Здесь также заявлена поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E и наличие проводного 2,5-гигабитного сетевого адаптера.

Стоимость Acer ConceptD 500 будет начинаться с 1199 евро. В странах Африки, Европы и Среднего Востока новинка появится также в сентябре этого года. В Китае десктоп продажи начнутся не ранее четвёртого квартала. Там цены будут начинаться примерно с 1800 долларов.