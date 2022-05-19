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Meta* приостановила набор сотрудников по малоперспективным направлениям

Владеющая сервисами Facebook*, Instagram* и WhatsApp Компания Meta* приостановила кадровые движения по направлениям, которые были признаны недостаточно перспективными стратегически. Это коснулось инженеров, кадровиков и специалистов по обработке данных, пишет The Verge со ссылкой на собственные источники.

Источник изображения: oculus.com

Источник изображения: oculus.com

По всей видимости, это ещё не конец: глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) недавно попытался успокоить сотрудников, пообещав, что на текущий момент сокращения не планируются, но не смог гарантировать, что такое не случится в ближайшем будущем.

Ужесточение кадровой политики в Meta* производится по установленной схеме: топ-менеджеры компании уведомляют лидеров некоторых команд разработчиков, что они больше не смогут нанимать новых сотрудников либо расширять штат за счёт внутренних переводов. Такие уведомления являются признаком того, что соответствующие продукты не приносят прибыли или недостаточно эффективны стратегически, и компания не может больше в них инвестировать.

В частности, это коснулось подразделений Facebook* Dating and Gaming, Messenger Kids, платформы электронной коммерции, а также команды Remote Presence — последняя была создана в пандемию для разработки конкурирующих с Zoom продуктов. Досталось и команде Reality Labs, которая специализируется на разработке программных и аппаратных решений в области виртуальной реальности: недавно технический директор Meta* объявил сотрудникам подразделения, что одни проекты будут лишены приоритета в пользу других — к счастью, это не означает сокращений в подразделении, где заняты 17 тыс. человек.

На прошлой неделе господин Цукерберг заявил подчинённым, что компании Meta* приходится сражаться с рядом негативных факторов: неожиданным успехом TikTok, тяжёлым положением на бирже, а также новой политикой конфиденциальности Apple iOS, из-за которой компания недополучает миллиарды долларов рекламной выручки. Всё это приводит к ужесточению кадровой политики.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: me, кадры, сокращения
me, кадры, сокращения
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