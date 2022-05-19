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Квартальные прибыль Tencent сократилась вдвое — это худший результат с 2004 года

Китайский IT-гигант Tencent Holdings объявил финансовые результаты за квартал, который закончился для компании 31 марта. За отчётный период Tencent получила прибыль в размере $3,5 млрд, что более чем вдвое ниже $7,1 млрд, которые были получены за аналогичный период прошлого года. На фоне отсутствия роста продаж этот трехмесячный отрезок стал для компании худшим, с момента выхода на биржу в 2004 году.

Источник изображения: Qilai Shen / Bloomberg / Getty Images

Источник изображения: Qilai Shen / Bloomberg / Getty Images

Одной из причин неутешительного результата стало продолжающееся падение выручки от интернет-рекламы. В первом квартале этого года выручка в этом сегменте снизилась на 18 %, а за предыдущий трёхмесячный отрезок на 13 %. Рост выручки в сегментах финансовых технологий и бизнес-сервисов сократился до 10 % — год назад он составлял 47 %. Общая выручка Tencent за период составила $20 млрд, примерно как годом ранее.

Ограничения, которые вводились китайскими властями из-за вспышек пандемии коронавируса, заставили рекламодателей более осмотрительно вести бизнес. На снижение показателей в сегменте интернет-рекламы влияет ужесточение конкуренции с другими IT-гигантами, такими как ByteDance (владеет сервисом коротких видео TikTok), а также длительный перерыв в выдаче лицензий на видеоигры китайскими властями.

Согласно имеющимся данным, операционная прибыль Tencent в первом квартале сократилась на 34 % в годовом исчислении до $5,9 млрд, а прибыль на одну ценную бумагу составила $0,36. Отмечается, что с февраля 2021 года, когда рыночная стоимость Tencent достигла рекордных $930 млрд, уровень капитализации упал более чем в два раза.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: tencent, финансовые результаты, it-рынок
tencent, финансовые результаты, it-рынок
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