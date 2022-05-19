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Пошаговая роглайт-тактика The Hand of Merlin про короля Артура и ужасы из космоса выйдет на PS4 и PS5 уже 14 июня

Разработчики из Room-C Games и Croteam при поддержке издательства Versus Evil представили новый геймплейный трейлер The Hand of Merlin — пошаговой тактики с элементами RPG, в которой легенда короля Артура сталкивается с ужасом из космоса.

Источник изображений: Versus Evil

Источник изображений: Versus Evil

Сам проект появился в раннем доступе (Steam, GOG, EGS) ещё 11 мая 2021 года, а теперь с помощью нового видео авторы анонсировали версии для консолей PS4 и PS5. На этих платформах игра выйдет 14 июня, одновременно с релизом финальной версии для ПК.

В The Hand of Merlin геймеров встречает привычный по набору активностей игровой процесс. Здесь нужно набирать героев и заниматься исследованием средневековых земель, захваченных потусторонним злом, а также непременно участвовать в многочисленных пошаговых битвах.

«Овладейте тактикой командного и пошагового боя, чтобы победить как человеческих, так и демонических врагов. Ваши враги будут жёсткими и безжалостными; используйте укрытия, устраивайте засады и скоординированные атаки, используйте совместимость между различными классами героев и навыками», — так описывают бои в The Hand of Merlin разработчики.

За год пребывания в раннем доступе Steam пошаговая тактика от Room-C Games и Croteam собрала 139 отзывов игроков (79 % положительных).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Стратегия, PlayStation,
Теги: the hand of merlin, room-c games, versus evil, роглайт, тактика
the hand of merlin, room-c games, versus evil, роглайт, тактика
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