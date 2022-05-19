Смартфон Poco X4 GT получит 144-Гц дисплей и процессор Dimensity 8100

Бренд Poco, представленный китайской компанией Xiaomi в августе 2018 года, вскоре анонсирует смартфон X4 GT. Технические характеристики аппарата оказались в распоряжении интернет-источников.

Новинка фигурирует под кодовым обозначением 22041216G. Она придёт на смену модели Poco X3 GT, которая показана на изображениях.

Сообщается, что в основу смартфона ляжет платформа Dimensity 8100 разработки MediaTek. Эта «система на чипе» объединяет восемь ядер в виде связки Arm Cortex-A78 и Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой 2,85 ГГц. В состав изделия входят графический акселератор Arm Mali-G610 MC6 и модем 5G.

Аппарат получит 6,6-дюймовый дисплей LCD FHD+ с частотой обновления 144 Гц. Говорится о наличии 20-мегапиксельной фронтальной камеры и тройной тыльной камеры в конфигурации 48 + 8 + 2 млн пикселей.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 67-ваттной зарядки. Объём оперативной памяти составит 6/8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128/256 Гбайт. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 12, дополненной фирменной надстройкой MIUI 13.