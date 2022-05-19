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Полупроводниковое импортозамещение провалилось даже в Китае — местные производители покрывают лишь 17 % спроса

Аналитики компании IC Insights в свежем отчёте показали, что даже такая крупнейшая экономика мира, как китайская, практически не справляется с импортозамещением на рынке микросхем и перспективы здесь не самые радужные. Среднегодовой рост прогнозируется невысоким, и даже к концу пятилетки больше 50 % рынка чипов в Китае будут занимать зарубежные компании.

Источник изображения: IC Insights

Источник изображения: IC Insights

Страна была и остаётся крупнейшим в мире потребителем интегральных схем. Однако она не может полагаться на собственные силы при производстве чипов. Без иностранных компаний и закупок за рубежом производство электроники в Китае во всём её многообразии катастрофически рухнет. Поэтому, в частности, китайским компаниям приходится очень осторожно работать с находящимися под санкциями компаниями из России и вообще взаимодействовать с российским рынком.

Как показано на графике выше, в 2021 году производство микросхем в Китае обеспечило 16,7 % местного рынка интегральных схем стоимостью $186,5 млрд. Десятью годами ранее доля была ниже, но ненамного — 12,7 %. Если верить прогнозам IC Insights, эта доля увеличится на 4,5 процентных пункта с 2021 года до 21,2 % в 2026 году (в среднем на 0,9 % в год).

При общей стоимости выпущенных в 2021 году в Китае микросхем в $31,2 млрд чисто китайские компании освоили интегральных схем на сумму $12,3 млрд или 39,4 %. Для всего $186,5-млрд китайского рынка чипов в 2021 году это только всего 6,6 %. Вот это настоящий показатель импортозамещения, и он очень и очень скромный. Из этих денег $2,7 млрд пришлось на «интеграторов» или IDM, а $9,6 млрд — это вклад непосредственно компаний, обрабатывающих кремниевые пластины. Понятно, что компании IDM в основном продавали продукцию иностранных компаний, что ещё сильнее снижает реальный процент замещения импорта.

К 2026 году, прогнозируют аналитики, объём производства микросхем в Китае может вырасти до $58,2 млрд. В этом случае совокупная доля выпущенных в Китае микросхем составит 8,1 % от общемирового рынка микросхем ($717,7 млрд). С учётом продаж через посредников рынок произведённых непосредственно в Китае микросхем может оказаться чуть больше, но не более 10 % от общемирового, а чисто китайских среди них будет ещё меньше.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: производство микросхем, аналитика, китайские производители
производство микросхем, аналитика, китайские производители
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