Эксперты увидели хорошие перспективы для промышленного майнинга в России. Среди плюсов: дешёвая энергия и холодный климат

Опрошенные РБК эксперты положительно оценили перспективы промышленного майнинга в России — отрасли не помешают ни наблюдаемая в последние полгода стагнация данного рынка, ни правовая неопределённость, из-за которой юридический статус майнеров пока остаётся незафиксированным. В бизнес уже готовы войти крупные инвесторы, как зарубежные, так и российские.

В России есть все условия для создания крупных майнинг-центров: в первую очередь это недорогая электроэнергия и холодный климат — особенно в сибирских регионах, где оба фактора особенно актуальны. Появлению подобных предприятий не мешает и отсутствие правовой базы. Они традиционно появляются неподалёку от мощных электростанций, например, Братской ГЭС (Иркутская область), Киришской ГРЭС (Ленинградская область) и Калининской АЭС (Тверская область).

Промышленный майнинг оказывается выгодным и ближе к федеральному центру, в Москве и Московской области, где цена за 1 кВт·ч достигает 6 руб., но даже при такой цене обслуживания разместить оборудование получается не всегда — места уже заняты. Отмечается, что некоторые центры проводят собственную политику: одни берут на размещение только новое оборудование из-за неэффективности старого, другие вообще не принимают чужое, а предлагают своё, в лизинг или на продажу.

Несмотря на все эти в целом позитивные тренды, российская майнинговая отрасль сейчас находится в состоянии стагнации, которая выражается в падении доли страны в мировом хешрейте биткоина с 11,23 % полгода назад до 4,66 % сейчас. Инвестиционный директор BitCluster Томас Галович (Thomas Galovich) говорит, что негативная динамика связана с тем, что хешрейт по всему миру вырос со 160 до 240 Эхеш, а российские показатели фактически остались теми же. Рост демонстрируют США, куда предпочли перебраться оказавшиеся вне закона китайские майнеры. По информации господина Галовича, уже сейчас российскими инвесторами разрабатываются проекты, которые будут реализованы в ближайшие 2–3 года.

Сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов тоже говорит, что майнинговая отрасль в России «встала на паузу»: зарубежные инвесторы заняли выжидательную позицию — их смущают геополитические проблемы и общая нестабильность. Это значит, что догнать занимающий третье место в мире Казахстан сейчас не получится, но интерес к промышленному майнингу растёт и у российских инвесторов. Правда, сейчас приходится сражаться с логистическими проблемами, а также сложностями с оформлением заказов и ввозом оборудования.

Глава крупнейшего в Восточной Европе майнинг-пула EMCD Михаэль Джерлис (Mikhael Jerlis) настроен оптимистически. По его мнению, стагнация прекратится в ближайшее время: в декабре 2021 года отраслью заинтересовалось государство, и скоро для неё будет подготовлена законодательная база. Текущую ситуацию на финансовых рынках он оценил как позитивную: отрасль чувствует себя хорошо вопреки высокой нестабильности котировок криптовалют — майнеры активно скупают подешевевшее оборудование. А в перспективе доля России в мировом хешрейте биткоина обязательно вырастет — об этом свидетельствует интерес к отрасли со стороны различных инвесторов.