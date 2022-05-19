VK открыла набор на оплачиваемую стажировку для будущих разработчиков игр

VK сообщила об открытии набора на оплачиваемую стажировку для начинающих разработчиков. Подать заявку можно до 27 мая включительно, отбор пройдёт в несколько этапов. Занятость — полный рабочий день в удалённом или гибридном формате.

На отдельной странице, содержащей полную информацию о стажировке, указаны три основных направления для начинающих разработчиков. Речь идёт о гейм-дизайне (удалённо), игровой аналитике (Санкт-Петербург) или адаптации игрового контента (Пермь).

Стажировка в структурах VK по трём направлениям действительно будет оплачиваться, по её результатам лучшие студенты смогут присоединиться ко внутренним студиям компании. Обучение продлится пять месяцев — с 27 июня по 28 ноября.

Главные требования к соискателям — любовь к играм, длительный опыт общения с ними, понимание ключевых механик и трудолюбие. Ученикам нужно будет заниматься масштабными и сложными направлениями и решать практические задачи.

Отдельно отмечается стажировка в «Сферуме» (бесплатная платформа для учёбы и общения) по разным направлениям — от работы с сообществом до разработки технологичных продуктов. Этапы и условия отличаются от других направлений.