3DNews Новости Software игры VK открыла набор на оплачиваемую стажиро...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

VK открыла набор на оплачиваемую стажировку для будущих разработчиков игр

VK сообщила об открытии набора на оплачиваемую стажировку для начинающих разработчиков. Подать заявку можно до 27 мая включительно, отбор пройдёт в несколько этапов. Занятость — полный рабочий день в удалённом или гибридном формате.

Источник изображения: Interior.ru

Источник изображения: Interior.ru

На отдельной странице, содержащей полную информацию о стажировке, указаны три основных направления для начинающих разработчиков. Речь идёт о гейм-дизайне (удалённо), игровой аналитике (Санкт-Петербург) или адаптации игрового контента (Пермь).

Стажировка в структурах VK по трём направлениям действительно будет оплачиваться, по её результатам лучшие студенты смогут присоединиться ко внутренним студиям компании. Обучение продлится пять месяцев с 27 июня по 28 ноября.

Главные требования к соискателям — любовь к играм, длительный опыт общения с ними, понимание ключевых механик и трудолюбие. Ученикам нужно будет заниматься масштабными и сложными направлениями и решать практические задачи.

Отдельно отмечается стажировка в «Сферуме» (бесплатная платформа для учёбы и общения) по разным направлениям — от работы с сообществом до разработки технологичных продуктов. Этапы и условия отличаются от других направлений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Thunderful подтвердила разработку ещё трёх игр по вселенной SteamWorld и уточнила сроки выхода Headhunter
VK анонсировала запуск 25 мая бета-версии российского магазина Android-приложений RuStore
«ВКонтакте» выпустила мобильное приложение для общения «VK Мессенджер»
Подробностями следующего этапа бета-тестирования Overwatch 2 поделятся в июне
Фэнтезийный ролевой экшен Stray Blade задержится до 2023 года
Psychonauts 2 получила русскую локализацию, но пока не на всех площадках
Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, ПК,
Теги: vk, игры, стажировка
vk, игры, стажировка
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 102
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 62
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 42
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Под маркой «Москвич» на бывшем заводе Renault в России хотят выпускать китайские автомобили
Астрономы впервые пронаблюдали взрыв белого карлика
VK открыла набор на оплачиваемую стажировку для будущих разработчиков игр
Европа предложила новую стратегию энергетической независимости — она будет опираться на солнечную энергетику и энергосбережение
Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
На платформе TikTok появятся игры — во Вьетнаме уже проводится тестирование 26 мин.
В России предложен законопроект о введении понятия NFT-токенов 35 мин.
«Зелёные» инициативы техногигантов полностью нивелируются инвестициями в нефтегазовый сектор 36 мин.
Фонд Wikimedia Foundation внесён в список на «приземление» в России 2 ч.
В тестовой сборке Windows 11 появилась возможность добавления поля веб-поиска на рабочий стол 2 ч.
Пошаговая роглайт-тактика The Hand of Merlin про короля Артура и ужасы из космоса выйдет на PS4 и PS5 уже 14 июня 3 ч.
Meta приостановила набор сотрудников по малоперспективным направлениям 3 ч.
Минцифры готовится ввести оборотные штрафы в размере 1 % за утечки данных и ещё больше — за сокрытие инцидентов 4 ч.
Вампирская выживалка V Rising от авторов Battlerite привлекла более 70 тысяч одновременных игроков 4 ч.
Фэнтезийный симулятор жизни Spirittea предложит открыть баню для успокоения разбушевавшихся духов 4 ч.
Huawei представила для глобального рынка смарт-часы WATCH GT3 Pro, WATCH D, WATCH FIT 2 и фитнес-браслет Band 7 40 мин.
Модульные ноутбуки Framework Laptop обновились до Intel Alder Lake — апгрейд обойдётся от $449 42 мин.
Полупроводниковое импортозамещение провалилось даже в Китае — местные производители покрывают лишь 17 % спроса 57 мин.
Эксперты увидели хорошие перспективы для промышленного майнинга в России. Среди плюсов: дешёвая энергия и холодный климат 59 мин.
Квартальные прибыль Tencent сократилась вдвое — это худший результат с 2004 года 2 ч.
Смартфон Poco X4 GT получит 144-Гц дисплей и процессор Dimensity 8100 2 ч.
На «профессиональную» отсрочку от армии претендуют более 8,7 тыс. российских IT-специалистов 2 ч.
«Ростелеком» проложил ВОЛС вблизи Северного полярного круга 2 ч.
Acer представила компактные десктопы ConceptD 100 и ConceptD 500 с Intel Alder Lake и графикой NVIDIA 3 ч.
Yadro начнёт выпуск объектных систем хранения данных 3 ч.