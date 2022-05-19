3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Модульные ноутбуки Framework Laptop обно...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Модульные ноутбуки Framework Laptop обновились до Intel Alder Lake — апгрейд обойдётся от $449

Компания Framework, специализирующаяся на производстве модульных ноутбуков, сообщила, что её Framework Laptop отныне может предложить новейшие процессоры Intel Core 12-го поколения. Процессоры Alder Lake предлагаются как в составе новых ноутбуков, так и на материнских плат, которые компания продаёт в виде отдельных модулей для апгрейда пользователями уже имеющиеся у них Framework Laptop.

Источник изображения: Framework

Источник изображения: Framework

Как и в случае с оригинальной 13-дюймовой моделью Framework Laptop на базе процессоров Tiger Lake, свежие ноутбуки на Intel Core 12-го поколения предлагаются в трёх конфигурациях: «базовой» стоимостью $1049, «производительной» стоимостью $1449 и «профессиональной» с ценником $2049. Также компания готова предложить ноутбуки без оперативной памяти и накопителей постоянной памяти. По своему желанию пользователь сможет самостоятельно подобрать нужные компоненты. Без модулей ОЗУ и SSD лэптоп на базе Core i5-1240P компания предлагает за $819, с чипом Core i7-1260P — за $1119, а версию с Core i7-1280P можно приобрести за $1529.

Существующим владельцам Framework Laptop для апгрейда своих систем предлагаются материнские платы на перечисленных выше процессорах соответственно за $449, $699 и $1049. Также можно купить комплект из материнской платы и новой верхней крышки за $538.

Производитель сообщил, что варианты лэптопа на базе процессоров Intel Tiger Lake также останутся в продаже. Кроме того, компания немного снизила на них цену. Базовая версия со старым чипом теперь оценивается в $899, вместо 999 долларов на старте продаж. Также будут доступны комплекты для самостоятельной сборки без оперативной памяти и твердотельного накопителя. Их стартовая цена снизилась до $679 вместо $749.

Для обновлённых лэптопов Framework Laptop на базе Alder Lake компания также предложит новую карту расширения с 2,5-гигабитным сетевым адаптером. Однако её стоимость производитель пока не называет. В продаже она должна появиться позже в этом году. В качестве операционной системы ноутбуки используют дистрибутив Linux Fedora 36.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Acer представила обновлённые ноутбуки ConceptD 5 и 5 Pro: OLED-экраны, Alder Lake и графика NVIDIA
Acer представила Chromebook Spin 714 — производительный хромбук-трансформер на базе Inter Alder Lake
Acer анонсировала ноутбук Swift 3 OLED с процессором Intel Alder Lake-H и экраном 2,8K стоимостью €999
Китайская Machenike анонсировала первый в мире игровой ноутбук с видеокартой Intel Arc A730M
Dell представила гибридный ноутбук Latitude 9330 с чипами Alder Lake, поддержкой LTE и не совсем обычным трекпадом
Первые лэптопы с графикой Intel Arc A370М начали появляться в продаже в США по цене от $1400
Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: ноутбук, модульный, комплектующие, alder lake, framework
ноутбук, модульный, комплектующие, alder lake, framework
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 102
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 62
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 42
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Под маркой «Москвич» на бывшем заводе Renault в России хотят выпускать китайские автомобили
Астрономы впервые пронаблюдали взрыв белого карлика
VK открыла набор на оплачиваемую стажировку для будущих разработчиков игр
Европа предложила новую стратегию энергетической независимости — она будет опираться на солнечную энергетику и энергосбережение
Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
На платформе TikTok появятся игры — во Вьетнаме уже проводится тестирование 26 мин.
В России предложен законопроект о введении понятия NFT-токенов 35 мин.
«Зелёные» инициативы техногигантов полностью нивелируются инвестициями в нефтегазовый сектор 36 мин.
Фонд Wikimedia Foundation внесён в список на «приземление» в России 2 ч.
В тестовой сборке Windows 11 появилась возможность добавления поля веб-поиска на рабочий стол 2 ч.
Пошаговая роглайт-тактика The Hand of Merlin про короля Артура и ужасы из космоса выйдет на PS4 и PS5 уже 14 июня 3 ч.
Meta приостановила набор сотрудников по малоперспективным направлениям 3 ч.
Минцифры готовится ввести оборотные штрафы в размере 1 % за утечки данных и ещё больше — за сокрытие инцидентов 4 ч.
Вампирская выживалка V Rising от авторов Battlerite привлекла более 70 тысяч одновременных игроков 4 ч.
Фэнтезийный симулятор жизни Spirittea предложит открыть баню для успокоения разбушевавшихся духов 4 ч.
Huawei представила для глобального рынка смарт-часы WATCH GT3 Pro, WATCH D, WATCH FIT 2 и фитнес-браслет Band 7 40 мин.
Модульные ноутбуки Framework Laptop обновились до Intel Alder Lake — апгрейд обойдётся от $449 42 мин.
Полупроводниковое импортозамещение провалилось даже в Китае — местные производители покрывают лишь 17 % спроса 57 мин.
Эксперты увидели хорошие перспективы для промышленного майнинга в России. Среди плюсов: дешёвая энергия и холодный климат 59 мин.
Квартальные прибыль Tencent сократилась вдвое — это худший результат с 2004 года 2 ч.
Смартфон Poco X4 GT получит 144-Гц дисплей и процессор Dimensity 8100 2 ч.
На «профессиональную» отсрочку от армии претендуют более 8,7 тыс. российских IT-специалистов 2 ч.
«Ростелеком» проложил ВОЛС вблизи Северного полярного круга 2 ч.
Acer представила компактные десктопы ConceptD 100 и ConceptD 500 с Intel Alder Lake и графикой NVIDIA 3 ч.
Yadro начнёт выпуск объектных систем хранения данных 3 ч.