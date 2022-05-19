Компания Framework, специализирующаяся на производстве модульных ноутбуков, сообщила, что её Framework Laptop отныне может предложить новейшие процессоры Intel Core 12-го поколения. Процессоры Alder Lake предлагаются как в составе новых ноутбуков, так и на материнских плат, которые компания продаёт в виде отдельных модулей для апгрейда пользователями уже имеющиеся у них Framework Laptop.

Как и в случае с оригинальной 13-дюймовой моделью Framework Laptop на базе процессоров Tiger Lake, свежие ноутбуки на Intel Core 12-го поколения предлагаются в трёх конфигурациях: «базовой» стоимостью $1049, «производительной» стоимостью $1449 и «профессиональной» с ценником $2049. Также компания готова предложить ноутбуки без оперативной памяти и накопителей постоянной памяти. По своему желанию пользователь сможет самостоятельно подобрать нужные компоненты. Без модулей ОЗУ и SSD лэптоп на базе Core i5-1240P компания предлагает за $819, с чипом Core i7-1260P — за $1119, а версию с Core i7-1280P можно приобрести за $1529.

Существующим владельцам Framework Laptop для апгрейда своих систем предлагаются материнские платы на перечисленных выше процессорах соответственно за $449, $699 и $1049. Также можно купить комплект из материнской платы и новой верхней крышки за $538.

Производитель сообщил, что варианты лэптопа на базе процессоров Intel Tiger Lake также останутся в продаже. Кроме того, компания немного снизила на них цену. Базовая версия со старым чипом теперь оценивается в $899, вместо 999 долларов на старте продаж. Также будут доступны комплекты для самостоятельной сборки без оперативной памяти и твердотельного накопителя. Их стартовая цена снизилась до $679 вместо $749.

Для обновлённых лэптопов Framework Laptop на базе Alder Lake компания также предложит новую карту расширения с 2,5-гигабитным сетевым адаптером. Однако её стоимость производитель пока не называет. В продаже она должна появиться позже в этом году. В качестве операционной системы ноутбуки используют дистрибутив Linux Fedora 36.