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В России предложен законопроект о введении понятия NFT-токенов

Депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев внесли в Государственную Думу законопроект, которым предлагается ввести понятие «NFT-токены» в российское законодательство.

Источник изображения: pixabay.com / mohamed_hassan

Источник изображения: pixabay.com / mohamed_hassan

Напомним, NFT — это невзаимозаменяемые токены, которые используются для подтверждения факта владения цифровыми активами и права их использования. Это могут быть, скажем, произведения компьютерного искусства, коллекционные цифровые предметы и пр.

«Нужно защитить права владельцев NFT. Сейчас в правовом поле в России этого понятия вообще нет, а сделки с NFT-токенами люди продолжают совершать на свой страх и риск. С криптовалютами дело сдвинулось с мёртвой точки, но NFT — это не цифровая валюта, а цифровой сертификат на право собственности, то есть объект интеллектуальной собственности, поэтому мы и предлагаем регулировать NFT как интеллектуальную собственность», — сообщает ТАСС.

Источник изображения: pixabay.com / Riki32

Источник изображения: pixabay.com / Riki32

В соответствии с документом NFT-токены предлагается признать как невзаимозаменяемые токены уникального цифрового актива (изображений, видео или другого цифрового контента или актива) в виде невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределённого реестра (системе блокчейн).

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: nft, nft-токены, россия, закон, законопроект
nft, nft-токены, россия, закон, законопроект
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