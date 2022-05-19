HP обновила ноутбуки HP Spectre x360 процессорами Alder Lake и графикой Intel Arc Alchemist

Компания HP обновила 13,5- и 16-дюймовые модели ноутбуков HP Spectre x360 процессорами Alder Lake-P и Alder Lake-H. Устройства предлагают до 32 Гбайт оперативной памяти и твердотельные накопители объёмом до 2 Тбайт.

Как и полагается премиальной серии ноутбуков, обновлённые модели Spectre имеют привлекательный дизайн, а также предлагают приятные бонусы в виде четырёх динамиков и OLED-дисплея в качестве опции. Однако на фоне предшественника 13,5-дюймовую обновлённую модель выделяет новое соотношение сторон экрана 3:2.

Компания предлагает для этой модели на выбор два варианта дисплея. Это может быть матрица IPS с разрешением 1920 × 1280 пикселей, либо сенсорный OLED-дисплей с разрешением 3000 × 2000 пикселей. В обоих случаях экран занимает 90,1 % полезной площади фронтальной панели устройства.

HP оснастила 13,5-дюймовую модель Spectre x360 камерой с инфракрасным 5-мегапиксельным сенсором, который улучшает качество изображения при плохом освещении, что позволяет собеседнику лучше видеть пользователя при видеозвонке. Кроме того, камера поддерживает функции автоматического кадрирования (удерживает пользователя в кадре при его движении), автоматической настройки подсветки, снижения шума изображения с помощью ИИ-алгоритмов, а также функцию динамического усиления звука. Для безопасности камера закрывается шторкой.

Цены на обновлённую 13,5-дюймовую модель HP Spectre x360 начинаются с $1250 за версию на базе 10-ядерного Intel Core i5-1235U с частотой до 4,4 ГГц, оснащённую 8 Гбайт ОЗУ LPDDR4X-4266 и твердотельным NVMe-накопителем PCIe 4.0 объёмом 512 Гбайт. На выбор также доступен 10-ядерный Core i7-1255U с частотой до 4,7 ГГц, до 32 Гбайт ОЗУ и накопитель объёмом 2 Тбайт. Дискретной видеокарты не предусмотрено. Оперативная память лэптопа распаяна непосредственно на самой материнской плате. Таким образом при выборе конфигурации с 8 Гбайт памяти нужно хорошо об этом подумать, либо добавить средств для выбора версии ноутбука с 16 или 32 Гбайт ОЗУ.

Набор внешних интерфейсов новинки представлен двумя разъёмами Thunderbolt 4.0 (USB Type-C), одним USB 3.2 Gen 2 Type-A, комбинированным 3,5-мм аудиоразъёмом, а также считывателем карт памяти microSD. Ноутбуки Spectre поставляются с электронным пером HP Tilt Pen, поддерживающим несколько степеней нажатия через Microsoft Pen Protocol 2.0. Также заявлены поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, наличие сканера отпечатков пальцев и зарядное устройство USB Type-C мощностью 65 Вт. Батарея лэптопа на 66 Вт·ч заряжается с нуля до 50 процентов за 45 минут.

Обновлённая 13,5-дюймовая модель HP Spectre x360 собрана в металлическом корпусе из переработанного алюминия. Колпачки клавиш клавиатуры устройства выполнены из переработанного пластика. Размеры ноутбука составляют 297,94 × 220,47 × 17,02 мм, а вес равен 1,37 кг.

Более крупная 16-дюймовая обновлённая версия HP Spectre x360 предлагает на выбор процессоры Alder Lake-H, вплоть до 14-ядерной модели Intel Core i7-12700H с частотой до 4,7 ГГц. Опционально здесь предлагается дискретный графический ускоритель Intel Arc A370M. Видеокарта имеет восемь Xe-ядер и восемь блоков трассировки лучей, а также получила 4 Гбайт памяти GDDR6 с 64-битной шиной.

На выбор доступны IPS-панель с разрешением 3072 × 1920 пикселей и OLED-дисплей с разрешением 3840 × 2400 точек. Соотношение сторон экранов составляет 16:10. Старшая версия HP Spectre x360 оснащается батарей на 83 Вт·ч.

Размеры 16-дюймовый версии лэптопа составляют 357,89 × 245,36 × 19,81 мм. Вес равен 2,02 кг. Новинка уже доступна в продаже по цене от $1650 в США.