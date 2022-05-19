Сбербанк получил статус ИТ-компании

Сбербанк внесли в список ИТ-компаний Минцифры после получения государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. О присвоении Сбербанку 25 апреля статуса аккредитованной ИТ-компании России сообщил ресурс РБК.

До этого в реестр аккредитованных ИТ-компаний России были внесены «дочки» «Сбера»: «Сбербанк Технологии», «Центр недвижимости от Сбербанка», «Сбербанк Сервис», «Сбербанк Факторинг», «Сбербанк — автоматизированная система торгов», «Сбербанк-телеком» (сотовый оператор «СберМобайл») и «Сбербанк Лизинг».

Право на получение госаккредитации ИТ-компании имеют российские организации, занятые в сфере разработки компьютерных программ и баз данных, а также оказывающие услуги по разработке, адаптации, модификации софта, баз данных и т.д.

Статус ИТ-компании даёт право на ряд льгот, включая пониженный процент страховых взносов — 7,6 % вместо 14 %, уменьшенную ставку налога на прибыль — 3 % вместо 20 % (в случае, если менее 90 % доходов компании поступает от разработки софта и баз данных). Принятый осенью 2021 года пакет льгот для ИТ включает 62 предложения для поддержки экспорта российских ИТ-продуктов, привлечения высококвалифицированных кадров и др. А в марте этого года был принят третий пакет, который включает нулевую ставку налога на прибыль до конца 2024 года, льготные кредиты для компаний, льготную ипотеку для ИТ-специалистов, отсрочку от призыва на военную службу и т. д.

По словам источника РБК, близкого к правительству, Сбербанк после внесения в реестр из всех льгот сможет претендовать только на получение его айтишниками отсрочки от армии, так как являясь кредитной организацией, он не соответствует критериям по уровню доходов от разработки софта и баз данных.