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Tele2 подала в суд на российское представительство Nokia и намерена взыскать 478 млн рублей

Российский мобильный оператор Tele2 подал иск к российской «дочке» компании Nokia на 478 млн руб. — финская компания обвиняется в неисполнении своих обязательств по контракту, причём речь идёт и нарушениях, возникших ещё до введения санкций в отношении России.

Источник изображения: Hermann Traub / pixabay.com

Источник изображения: Hermann Traub / pixabay.com

Как сообщает «Интерфакс», исковое заявление было подано ООО «Т2 Мобайл» в Арбитражный суд Москвы 16 мая — ответчиком выступает ООО «Нокиа Солюшнз энд Нетворкс», которая принадлежит финской Nokia Solutions and Networks Oy. По версии истца, финская компания отказалась выполнить свои обязательства по контракту и произвести поставку оборудования, более того, неисполнение обязательств отмечалось истцом ещё до введения санкций в отношении России.

Вот как прокомментировали действия компании в самой Tele2: «Мы инициировали разбирательство с целью взыскать штрафы и пени. Иск обусловлен немотивированным отказом Nokia исполнять контракт, в том числе по заказам, сделанным задолго до введения санкций. Компания допустила нарушения, включая несоблюдение сроков поставки. При этом ответчик не предоставил ответа на наши обращения и не пытался предложить какие-либо варианты урегулирования».

О своём уходе с российского рынка Nokia заявила в апреле. Компания приостановила поставки продукции и исследовательскую работу на территории России. Однако обязалась поддерживать работоспособность развёрнутых на своём оборудовании сетей. Ущерб от данной меры для Nokia будет незначительным: по итогам 2021 года российские операции обеспечили компании менее 2 % выручки.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, сети и коммуникации, комментарии последних событий,
Теги: tele2, nokia, судебные разбирательства
tele2, nokia, судебные разбирательства
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