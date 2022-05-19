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Обновлённые лэптопы HP Envy получили процессоры Alder Lake и 5-Мп веб-камеры с ИИ-функциями

В этом году компания HP решила сделать одной из ключевых особенностей обновлённых ноутбуков серии HP Envy их веб-камеры. Новинки оснащены 5-Мп сенсорами с инфракрасной подсветкой HP True Vision с функциями автоматического кадрирования, поддержкой ИИ-алгоритмов для улучшения изображения и динамическими настройками громкости микрофона. В основе 13-, 15-, 16- и 17-дюймовых обновлённых моделей HP Envy предлагаются процессоры Intel Alder Lake.

HP Envy x360 13. Источник изображений: HP

HP Envy x360 13. Источник изображений: HP

13,3-дюймовая модельHP Envy x360 13 оснащена раскрывающимся на 360 градусов сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1200 точек. Стоимость новинки в базовой комплектации с процессором Intel Core i5-1230U, 8 Гбайт памяти и SSD объёмом 512 Гбайт составляет $900. Также доступна версия с OLED-дисплеем, 16 Гбайт памяти и твердотельным накопителем объёмом 1 Тбайт. Оперативная память лэптопа встроена в материнскую плату. При выборе устройства нужно хорошо подумать, какой объём памяти подойдёт лучше всего для ваших задач.

Ноутбук получил два разъёма Thunderbolt 4 (USB Type-C), два USB 3.2 Gen 2 Type-A, считыватель карт памяти microSD, 3,5-мм аудиоразъём и батарею на 66,5 Вт·ч. Также заявляется поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, наличие зарядного устройства USB Type-C мощностью 65 Вт и электронное перо в комплекте.

Компания HP отмечает, что поработала над системой охлаждения устройства. Она работает очень тихо. Уровень шума не превышает 22 дБА в автономном режиме работы устройства или 33 дБА при подключении ноутбука к электросети. Вес лэптопа составляет 1,34 кг.

HP Envy x360 15

HP Envy x360 15

15,6-дюймовая модель HP Envy x360 15 также оснащена раскрывающимся на 360 градусов экраном. Стоимость устройства начинается с $850. В этом случае можно выбрать систему на базе одного из процессоров AMD Ryzen 5000U или Intel Alder Lake. Стартовая цена версии на базе Intel Core 12-го поколения составляет $900.

Для AMD-версии доступен выбор из IPS-дисплея с разрешением 1920 × 1080 пикселей и сенсорного OLED-экрана, от 8 до 16 Гбайт памяти DDR4-3200, SSD объёмом от 256 Гбайт до 1 Тбайт, а также шестиядерный AMD Ryzen 5 5625U (2,3/4,3 ГГц) или восьмиядерный Ryzen 7 5825U (2,0/4,5 ГГц) в качестве основы.

AMD-версия лэптопа имеет два разъёма USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с), два USB 3.2 Gen 2 Type-A, один HDMI 2.1, а также 3,5-мм аудиоразъём. Для устройства заявляется поддержка стандартов Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E в зависимости от конфигурации.

Версия на процессорах Intel предлагает аналогичный набор памяти и внешних разъёмов. Разница в двух портах USB Type-C, поддерживающих возможности Thunderbolt 4 (скорость передачи 40 Гбит/с). Здесь предлагается на выбор четыре модели процессоров: 10-ядерные Core i5-1235U (1,3/4,4 ГГц) и Core i7-1255U (1,7/4,7 ГГц), а также 12-ядерные Core i5-1240P (1,7/4,4 ГГц) и Core i7-1260P (2,1/4,7 ГГц). Для некоторых конфигураций заявлена дискретная видеокарта GeForce RTX 2050.

Для Intel-версии ноутбука доступен выбор из IPS-дисплея с разрешением 1920 × 1080 пикселей, сенсорного OLED-экрана, либо IPS-панели с разрешением 2560 × 1440 и частотой обновления 120 Гц. Оба варианта оснащены двумя динамиками, батареями на 51 Вт·ч, комплектными 65-ватными зарядными устройствами USB Type-С и фирменными электронными перьями HP. Вес AMD-версии равен 1,71 кг. Intel-версия на 100 граммов легче.

HP Envy 16

HP Envy 16

Вес 16-дюймовой модели HP Envy 16 составляет 2,31 кг. Она оснащается либо IPS-дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, либо OLED-панелью с разрешением 2840 × 2400 точек. Процессор можно выбрать вплоть до 14-ядерной модели Core i9-12900H с частотой до 5 ГГц. Также предлагается до 32 Гбайт ОЗУ DDR5-4800 и до 2 Тбайт постоянной памяти в виде двух твердотельных NVMe-накопителей. Память в лэптоп установлена в виде заменяемых модулей.

Данная модель ноутбука получила четыре динамика, два разъёма Thunderbolt 4 (USB Type-C), два USB 3.2 Gen 2 Type-A, один HDMI 2.1, считыватель карт памяти SD и 3,5-мм аудиоразъём. Также заявлена поддержка стандартов Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E в зависимости от конфигурации.

Лэптоп получит батарею на 83 Вт·ч и поставляется с блоком питания мощностью 150 или 200 Вт. Стоимость HP Envy 16 начинается с $1400.

HP Envy 17

HP Envy 17

Модель HP Envy 17 стоимостью от $1099 готова предложить процессоры серии Alder Lake-P, вплоть до 12-ядерного Core i7-1260P (2,1/4,7 ГГц), до 32 Гбайт заменяемой ОЗУ, а также SSD объёмом до 1 Тбайт. В качестве опции предлагается дискретный графический ускоритель GeForce RTX 2050.

Лэптоп оборудован 17,3-дюймовым дисплеем, доступным в двух конфигурациях: либо в виде IPS-панели, либо в виде OLED-экрана. В обоих случаях их разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей.

Данная модель ноутбука получила три разъёма USB 3.2 Gen 2 Type-A. Остальной набор разъёмов в целом аналогичен 16-дюймовой версии.

Недостатком новинки можно считать более скромную батарею на 55 Вт·ч по сравнению с младшей версией. Однако добавление более ёмкого аккумулятора добавило бы ещё больше веса этому устройству. В текущем виде он составляет почти 2,5 кг.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: hp envy, ноутбуки, hp, alder lake
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