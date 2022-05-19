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В Epic Games Store началась раздача Borderlands 3, но не для россиян

Как и было обещано, 19 мая в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача таинственной игры. Ей оказался лутер-шутер Borderlands 3 от издательства 2K и разработчиков из Gearbox Software.

Источник изображений: Epic Games Store

Источник изображений: Epic Games Store

К сожалению, из-за введённых ограничений с российским аккаунтом в Epic Games Store забрать Borderlands 3 к себе в библиотеку не получится. Чтобы воспользоваться акцией, придётся разжиться учётной записью другой страны.

После этого достаточно будет перейти на страницу Borderlands 3 в Epic Games Store и нажать на кнопку «Получить». Бесплатная копия товара автоматически прикрепится к аккаунту.

Borderlands 3 предлагает одному или в компании друзей помешать близнецам Калипсо объединить бандитские кланы и заполучить господство над всей галактикой. Игра дебютировала в сентябре 2019 года на PC, PS4 и Xbox One.

Раздача Borderlands 3 закончится 26 мая текущего года в 18:00 по московскому времени. Тогда же бесплатной на неделю окажется ещё одна тайная игра. Её название станет известно с началом следующей акции.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Анонс,
Теги: borderlands 3, gearbox software, 2k, лутер-шутер, epic games store
borderlands 3, gearbox software, 2k, лутер-шутер, epic games store
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