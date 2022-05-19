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CD Projekt RED в честь семилетия The Witcher 3: Wild Hunt уточнила сроки выхода улучшенной версии

Независимая польская студия CD Projekt RED в официальном микроблоге своих игровых адаптаций «Ведьмака» (The Witcher) уточнила сроки выхода улучшенной версии ролевого экшена с открытым миром The Witcher 3: Wild Hunt.

Источник изображений: CD Projekt RED

Источник изображений: CD Projekt RED

Напомним, релиз обновлённой для ПК и консолей нынешнего поколения «Дикой охоты» ожидался во втором квартале текущего года, однако из-за недавней смены разработчика был перенесён на неопределённый срок.

Как выяснилось, обновление The Witcher 3: Wild Hunt для PC, PS5, Xbox Series X и S станет доступно на протяжении четвёртого квартала (период с октября по декабрь) текущего года.

Анонс разработчики приурочили к семилетию The Witcher 3: Wild Hunt. Оригинальная версия игры поступила на полки магазинов 19 мая 2015 года. С тех пор продажи проекта успели превысить 40 млн копий.

В улучшенной версии The Witcher 3: Wild Hunt обещают технические улучшения, а также ряд бесплатных DLC по мотивам сериала от Netflix. Владельцам оригинальной игры на PC, PS4 и Xbox One ремастер достанется бесплатно.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен
the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен
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