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Вместе с платформой Socket AM5 для процессоров Ryzen 7000 выйдет три чипсета — X670E, X670 и B650

Компания AMD вместе с запуском платформы Socket AM5 для процессоров нового поколения Ryzen 7000 (Raphael) выпустит три чипсета: AMD X670E, X670 и B650. Такими данными поделился авторитетный портал TechPowerUP, ссылающийся на свои источники. Однако вскоре он эту новость удалил, но интернет всё помнит.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Сообщается, что все три чипсета будут анонсированы на выставке Computex 2022, которая будет проходить на следующей неделе. Источник также сообщил, что версия чипсета X670E будет «особенной». Литера «E» в его названии означает Extreme. Иными словами, материнские платы на его основе будут представлять собой флагманские решения.

Также отмечается, что модели плат на наборе системной логики AMD X670E получат поддержку стандарта PCIe Express 5.0, как для графических ускорителей, так и для твердотельных NVMe-накопителей формата M.2. Обычная версия чипсета AMD X670 будет поддерживать только стандарт PCIe 4.0.

Информации о поддержке оперативной памяти стандартов DDR5 и DDR4 новой платформой источник не предоставил. Однако напомним, что сама AMD обещала для Ryzen 7000 поддержку памяти DDR5. Вероятнее всего, платы AMD на всех трёх новых чипсетах получат поддержку только нового стандарта ОЗУ. Как минимум это подтверждалось более ранними слухами.

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Рубрики: Новости Hardware, наборы системной логики,
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