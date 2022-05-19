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Frogwares анонсировала таинственный хоррор — полноценная презентация летом

Независимая студия Frogwares, прославившаяся серией детективных приключений о Шерлоке Холмсе, подтвердила разработку своего следующего проекта. На данный момент игра известна под кодовым названием Project Palianytsia.

Источник изображений: Frogwares

Источник изображений: Frogwares

Project Palianytsia позиционируется как смесь сверхъестественного ужаса и тайны в викторианскую эпоху. Новая разработка ориентирована на фанатов прошлых творений Frogwares — The Sinking City и серии Sherlock Holmes.

Как отмечают во Frogwares, Project Palianytsia — не такая комплексная, как последние проекты студии с открытым миром, однако команда уверена в своей способности преподнести будущую игру в лучшем виде.

Концепт-арты Project Palianytsia
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На данном этапе показывать разработчикам по Project Palianytsia особо нечего, однако студия поделилась с сообществом четырьмя концепт-артами (см. галерею выше) предстоящего проекта.

Презентация Project Palianytsia (с раскрытием финального названия и других деталей) пройдёт летом текущего года. Последней вышедшей игрой Frogwares пока остаётся Sherlock Holmes Chapter One, дебютировавшая 16 ноября 2021 года.

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Рубрики: Новости Software, игры, Ужастик, Анонс,
Теги: frogwares, хоррор
frogwares, хоррор
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