Steam-версия Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition действительно выйдет 21 июня

Независимая американская студия Oddworld Inhabitants в опубликованном сегодня, 19 мая, пресс-релизе подтвердила точную дату выхода экшен-платформера Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition в сервисе Steam.

Напомним, Steam-версия Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition была представлена в конце апреля и ожидалась к выпуску «скоро». При этом на странице игры ненадолго засветилась точная дата — 21 июня.

Как стало известно, Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition и правда поступит в продажу для Steam уже 21 июня текущего года. Анонс фигурирует только в упомянутом пресс-релизе и на других площадках разработчиков не публиковался.

Чем больше людей добавит Oddworld: Soulstorm в список желаемого Steam, тем щедрее награды получат геймеры: обои для рабочего стола, внутриигровая музыка, голосовое сообщения от Эйба и даже копия кинематографического сценария.

Oddworld: Soulstorm вышла на PC (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра рассказывает о работнике мясоперерабатывающего завода мудоконе Эйбе, который узнаёт, что его сородичей собираются превратить в пищу, и устраивает бунт.