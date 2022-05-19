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Цифровой магазин Epic Games Store устроил мегараспродажу с купонами на дополнительную скидку

Epic Games сообщила о старте мегараспродажи в цифровом магазине Epic Games Store. Организаторы называют акцию возможностью превратить свою библиотеку «в монстра, уминающего один гигабайт за другим и тарабанящего по клавиатуре».

Источник изображений: Epic Games Store

Источник изображений: Epic Games Store

В рамках акции по временно сниженной цене (вплоть до 75 %) можно приобрести свыше полутора тысяч товаров. К покупкам стоимостью от 899 рублей применим купон Epic на дополнительную скидку в размере 25 %.

Полный перечень предложений мегараспродажи в Epic Games Store можно посмотреть на сайте магазина, а ниже мы приведём наиболее заметные игры:

Ghostwire: Tokyo получила на время мегараспродажи скидку 34 %, но в России она для покупки недоступна

Ghostwire: Tokyo получила на время мегараспродажи скидку 34 %, но в России она для покупки недоступна

Стоит отметить, что из-за введённых ограничений мегараспродажа в российском Epic Games Store недосчиталась многих игр от крупных компаний, включая CD Projekt RED, Take-Two, Ubisoft, Sony и другие.

Мегараспродажа Epic Games Store закончится 16 июня в 18:00 по Москве. В настоящее время цифровой магазин также бесплатно раздаёт лутер-шутер Borderlands 3, но забрать его к себе в библиотеку из России просто так не получится.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Анонс,
Теги: распродажа, epic games store, epic games
распродажа, epic games store, epic games
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