Цифровой магазин Epic Games Store устроил мегараспродажу с купонами на дополнительную скидку

Epic Games сообщила о старте мегараспродажи в цифровом магазине Epic Games Store. Организаторы называют акцию возможностью превратить свою библиотеку «в монстра, уминающего один гигабайт за другим и тарабанящего по клавиатуре».
В рамках акции по временно сниженной цене (вплоть до 75 %) можно приобрести свыше полутора тысяч товаров. К покупкам стоимостью от 899 рублей применим купон Epic на дополнительную скидку в размере 25 %.
Полный перечень предложений мегараспродажи в Epic Games Store можно посмотреть на сайте магазина, а ниже мы приведём наиболее заметные игры:
- NORCO — 314 рублей (−10 %);
- Sifu — 809 рублей (−10 %);
- Death Stranding Director's Cut — 2639 рублей (−20 %);
- Syberia: The World Before — 959 рублей (−20 %);
- Weird West — 799 рублей (−20 %);
- F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch — 974 рубля (−25 %);
- Beholder 3 — 224 рубля (−30 %);
- Alan Wake Remastered — 434 рубля (−33 %);
- Nioh 2: The Complete Edition — 1082 рубля (−35 %);
- Pathfinder: Wrath of the Righteous — 974 рубля (−35 %).
Стоит отметить, что из-за введённых ограничений мегараспродажа в российском Epic Games Store недосчиталась многих игр от крупных компаний, включая CD Projekt RED, Take-Two, Ubisoft, Sony и другие.
Мегараспродажа Epic Games Store закончится 16 июня в 18:00 по Москве. В настоящее время цифровой магазин также бесплатно раздаёт лутер-шутер Borderlands 3, но забрать его к себе в библиотеку из России просто так не получится.
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