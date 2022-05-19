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«Сбер» продал Okko, «СберЗвук» и ряд других сервисов

Российская компания «Сбер» сообщила о продаже активов онлайн-кинотеатра Okko, музыкального потокового сервиса «СберЗвук», облачного провайдера SberCloud и ряда других активов своей экосистемы. Сделано это в рамках новой стратегии Сбера, в рамках которой он пересматривает своё участие в тех или иных сервисах, пишет РБК.

Сообщается, что в начале мая «Сбер» полностью вышел из состава собственников Оkko. Новым владельцем активов стала «российская компания, не связанная с группой "Сбер"; рыночный игрок, не попадающий под текущие санкции США или ЕС». Сообщается, что теперь «Сбер» не имеет прямых или косвенных рычагов влияния на деятельность Okko, а сделка не затронула клиентов сервиса.

Кроме того «Сбер» перестал быть владельцем следующих активов:

  • Музыкальный сервис «СберЗвук», в котором доступны более 75 млн музыкальных треков, а его услугами пользуются 8 млн человек в 12 странах.
  • Группа ЦРТ (Центр речевых технологий), которая занимается распознаванием голоса, синтезом речи, распознаванием лиц и голоса.
  • IT-компания «Эвотор» — один из крупнейших разработчиков онлайн-касс, а поставщик услуг эквайринга для приёма карт к оплате, сервисов для управления бизнесом и т.п.
  • Провайдер облачных услуг и сервисов SberCloud с выручкой в 8,9 млрд рублей в 2021 году.

Сообщается, что все сделки совершены на рыночных условиях. Сейчас нет информации, кому были проданы активы. Заметим, что «Сбер» сохранит партнёрские отношения с перечисленными компаниями и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение,
Теги: сбер, okko, sbercloud
сбер, okko, sbercloud
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