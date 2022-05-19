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Решение суда о блокировке Tor Project в России отменено — дело направили на пересмотр

Стало известно, что Саратовский областной суд отменил решение Саратовского районного суда об ограничении доступа к Tor Project на территории России. В результате дело было направлено на повторное рассмотрение. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник изображения: blog.torproject.org

Источник изображения: blog.torproject.org

Ранее Роскомнадзор на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project в стране, а сам сайт был внесён в реестр запрещённой информации. Основанием для блокировки сайта стала размещённая на нём информация касательно средств, обеспечивающих доступ к противоправному контенту. В апелляционной жалобе сказано, что владелец ресурса не участвовал в рассмотрении дела, на основании чего было предложено отменить решение суда.

Согласно имеющимся данным, Саратовский областной суд отменил решение первой инстанции из-за нарушения норм процессуального права и направил дело на повторное рассмотрение. «В ходе подготовки административного дела к судебному разбирательству судья должен определить круг иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение (например, владельцев сайтов в сети Интернет, авторов размещённой на них информации). В случае выявления таких лиц, установления их местонахождения (места жительства) суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания», — сообщил представитель пресс-службы суда.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: tor project, интернет, регулирование
tor project, интернет, регулирование
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