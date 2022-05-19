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Доходы производителей памяти DRAM сократились и прогнозы на будущее не радужные

Согласно свежему отчёту аналитиков из TrendForce, глобальные продажи на рынке памяти DRAM в первом квартале просели на 4,0 % и составили $24,03 млрд. Эксперты объясняют это растущей инфляцией, нестабильностью геополитической обстановки, а также ослаблением спроса на эту продукцию. На будущее прогнозы также пессимистические.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Хотя клиенты продолжают наращивать запасы чипов DRAM, вялая динамика продаж привела к снижению цен на эту продукцию в первом квартале текущего года. Это в свою очередь привело к снижению общего объёма выручки рынка DRAM по итогу отчётного периода.

Эксперты отмечают, что сохраняющийся повышенный спрос на память DRAM со стороны рынка ПК и автомобильной индустрии позволил Micron, одному из трёх крупнейших мировых производителей этого вида памяти, увеличить свою выручку на 2,4 % по итогам первого квартала. Южнокорейским производителям Samsung и SK hynix повезло меньше — их выручка упала на 1,1 и 11,8 % соответственно. На две этих компании приходится 70,8 % мирового производства памяти DRAM.

Из-за уменьшения контрактных цен прогнозы прибыли для Samsung и SK hynix и Micron были снижены на 48, 39 и 40,1 % соответственно. С учётом текущего перехода рынка на производство памяти DDR5 и высокий спрос на эти продукты новые прогнозы прибыли этих производителей могут быть пересмотрены, но уже в положительную сторону. И, скорее всего, так и будет, если этому не помещают какие-либо другие факторы, отмечают аналитики.

Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

Samsung придерживается плана по расширению мощностей для производства памяти DRAM в этом году. К середине 2023 года производитель собирается открыть новый завод. Во второй половине текущего года компания нацелена увеличить объёмы поставок памяти DDR5 на рынок ПК и серверов. SK hynix начала постепенно увеличивать выпуск продукции на своих корейских и китайских заводах. К концу года компания планирует достичь определённой экономии в производстве памяти согласно техпроцессу 10-нм класса 1α. Micron расширять объёмы обработки кремниевых пластин для выпуска чипов DRAM пока не планирует. Компания представила продукты, выполненные по техпроцессу 1α во второй половине 2021 года, а начать производство согласно техпроцессу 1β (более продвинутая технология 10-нм класса) планирует в первой половине 2023 года, что ознаменует самый быстрый прогресс среди трёх крупнейших производителей DRAM.

Тайваньский производитель Nanya сосредоточен на выпуске чипов DRAM для потребительского рынка, но поскольку цены на продукцию для рынка ПК снизились, общая выручка компании упала на 7,4 %. Производитель планирует переход на массовый выпуск чипов согласно техпроцессу 1α к концу текущего года, однако уровень расширения мощностей компании будет зависеть от строительства нового завода Fab5A, который планируется запустить не ранее 2025 года.

Выручка компании PSMC от выпуска DRAM без учёта контрактного производства в первом квартале текущего года снизилась примерно на 23 %. В основном из-за снижения спроса на продукты PSMC со стороны её основных клиентов. Однако с учётом контрактных заказов её выручка выросла на 3 %. Доходы компании Winbond снизились на 4,6 %. Часть своих мощностей производитель перевёл на производство памяти NOR Flash. В результате объёмы выпуска пластин для чипов DRAM у него снизились. Однако компания уже занимается оснащением нового завода в Лучжу, поэтому во второй половине года планирует увеличить объёмы выпуска памяти DRAM.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: dram, анализ рынка, память
dram, анализ рынка, память
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