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Xiaomi впервые столкнулась с падением продаж — первый квартал закончился с убытками

Производитель электроники и бытовой техники Xiaomi объявил, что по итогам первого квартала 2022 года объём выручки сократился на 4,6 % до отметки в 73,4 млрд юаней ($10,9 млрд). Этому способствовали жёсткие ограничения, вводимые китайскими властями для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также глобальная нехватка компонентов.

Чистый убыток Xiaomi за первые три месяца 2022 года составил 587,6 млн юаней (около $80 млн), тогда как годом ранее за аналогичный период была получена прибыль в размере 7,8 млрд юаней ($1,16 млрд). На этом фоне крупнейший китайский производитель смартфонов продолжает терять долю глобального рынка, за счёт чего основные конкуренты, такие как Samsung и Apple, продолжают наращивать продажи.

Китайские производители смартфонов испытывают сложности, в том числе из-за жёстких мер, которые предпринимаются для борьбы с коронавирусом. Это влечёт за собой снижение спроса на внутреннем рынке, а также ведёт к нарушению цепочек поставок. Крупнейшие производственные заводы в Шанхае вынуждены работать в условиях строгих ограничений на перемещения рабочих с конца марта, после того, как в регионе была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Спад в бизнесе по производству смартфонов, на долю которого приходится около 60 % продаж Xiaomi вендор пытается компенсировать за счёт потребительской техники и другой электроники. Ранее стало известно, что Xiaomi уведомила поставщиков о снижении целевого показателя по выпуску смартфонов в 2022 году с 200 млн штук до 160-180 млн единиц.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: xiaomi, финансовый отчёт, производство
xiaomi, финансовый отчёт, производство
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