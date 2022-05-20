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Блокировщик майнинга NVIDIA побеждён — теперь все GeForce RTX 30-й серии способны выдать 90–100 % производительности

Команда разработчиков сервиса NiceHash выпустила новую версию программного обеспечения QuickMiner для майнинга, способную практически полностью разблокировать майнинговую производительность видеокарт GeForce RTX 3000 с алгоритмом защиты LHRv3. Единственными видеокартами, использующими данный алгоритм, являются настольные GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт. И это одни из самых востребованных моделей на рынке.

Источник изображения: NiceHash

Источник изображения: NiceHash

Напомним, что алгоритм защиты LHR примерно вдвое снижает теоретически возможную производительность видеокарт GeForce RTX 30-й серии в майнинге криптовалюты Ethereum и ряда других. NVIDIA впервые представила технологию LHR в феврале 2021 года, с выпуском ускорителя GeForce RTX 3060. Летом того же года последовал релиз обновлённых версий GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti и RTX 3060 с более сложным алгоритмом LHRv2.

В видеокартах GeForce RTX 3050 и RTX 3080 12GB, выпущенных в этом году, компания применила ещё более совершенный алгоритм защиты LHRv3. На упаковках ускорителей эта информация не указывается. Производители просто используют шильдик LHR рядом с названием модели карты без указания версии. Однако с выпуском новой версии приложения QuickMiner все видеокарты серии GeForce RTX 30-й теперь могут демонстрировать производительность в майнинге на 90–100 % от теоретически возможной.

Отметим, что ранее команда NiceHash, а следом и команда NBMiner, выпустили свои приложения, которые полностью разблокируют потенциал производительности в майниге видеокарт GeForce RTX 3000 с алгоритмом защиты LHRv2. Ниже представлена таблица с текущим уровнем производительности ускорителей в майнинге с учётом последних новостей.

В требованиях приложения для майнинга NiceHash QuickMiner версии 0.5.4.2 RC указано, что для работы требуется видеодрайвер NVIDIA версии 512.15 и новее.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: майнинг, geforce rtx 3000, криптовалюта
майнинг, geforce rtx 3000, криптовалюта
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