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Роботы-пылесосы ILIFE V8 Plus и ILIFE A11, а также беспроводной пылесос ILIFE H70 сейчас доступны со скидками до 60 %

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ILIFE анонсировала акцию Super Brand Day, которая пройдёт на торговой площадке AliExpress с 23 по 26 мая. В рамках акции можно будет приобрести со скидкой до 60 % роботы-пылесосы ILIFE V8 Plus и ILIFE A11 с функцией сухой и влажной уборки, а также ручной беспроводной пылесос ILIFE H70.

ILIFE A11 оснащён усовершенствованным бесщёточным двигателем NIDEC, обеспечивающим мощность всасывание до 4000 Па. Пылесос поддерживает 4 регулируемых уровня мощности для эффективной очистки помещений с любой степенью загрязнения.

Для сухой и влажной уборки в ILIFE A11 используется комбинированный контейнер с отсеком для сбора мусора объёмом 300 мл и резервуаром для воды объёмом 180 мл. Можно также использовать ILIFE A11 только для сухой уборки, установив в нём пылесборник ёмкостью 450 мл.

Главная особенность ILIFE A11 заключается в его способности создавать карту помещения с помощью лидара и инфракрасного датчика в режиме реального времени, что позволяет выбрать оптимальный маршрут для уборки.

При построении карты применяется алгоритм SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), который используется в других моделях роботизированных уборщиков, а также в беспилотных системах. В памяти устройства можно сохранять до 20 карт разных помещений. Управлять уборкой можно с помощью приложения, которое позволяет «построить» виртуальные стены, ограничивающие площадь подлежащего уборке помещения. У робота-пылесоса также есть датчики, предохраняющие устройство от столкновений с препятствиями и падений с лестницы или при перепадах высот.

Аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч обеспечивает до 2 часов работы пылесоса в автономном режиме. При разрядке аккумулятора робот-пылесос направляется к зарядной станции, а после завершения зарядки возобновляет уборку с места, где она была прервана.

В рамках акции Super Brand Day стоимость ILIFE A11 составит $279.

Ещё одна модель, которую можно приобрести в рамках акции, — ILIFE V8 Plus. Этот робот-пылесос тоже может использоваться как для сухой, так и для влажной уборки.

Устройство оснащено бесщёточным двигателем NIDEC с длительным сроком службы, обеспечивающим мощное всасывание с низким уровнем шума.

ILIFE V8 Plus отличается крупным пылесборником, объём которого составляет 750 мл. Для влажной уборки его заменяют баком для воды с регулируемым уровнем расхода воды (3 уровня), ёмкость которого равна 300 мл. Сухая уборка осуществляется с помощью комбинированной щётки, а для влажной уборки используется салфетка из микрофибры, эффективно удаляющая пятна и загрязнения.

Пылесос имеет четыре режима уборки — автоматический режим для уборки доступной площади помещения, режим уборки по углам помещений и пространства у стен, точечная уборка выбранной зоны и режим уборки по расписанию. Толщина корпуса пылесоса равна 81 мм, что позволяет убирать с его помощью помощью под мебелью в труднодоступных местах.

ILIFE V8 Plus оснащён гироскопом для навигации. Имеющиеся датчики предотвращают столкновение с препятствиями и падение с лестницы или при перепаде высот.

Управлять роботом-пылесосом можно как при помощи пульта ДУ, так и используя кнопки на корпусе. Можно также устанавливать «электронную стену» в местах, где нет необходимости в уборке. Ёмкости батареи достаточно для 80 минут уборки без подзарядки. На восполнение заряда батареи требуется около 350 минут.

Стоимость ILIFE V8 Plus в рамках акции составит $149,91.

В акции также участвует ручной беспроводной пылесос ILIFE H70, предназначенный для сухой уборки помещения. Он оснащён бесщёточным двигателем, обеспечивающим мощность всасывания до 21 кПа. С помощью H70 можно удалять с пола или коврового покрытия мелкие или крупные частицы мусора — от пыли, крошек, шерсти домашних животных до частичек мусора размером с фасоль. Пылесос поддерживает два режима очистки с мощностью всасывания 10 кПа и 21 кПа, что позволяет проводить эффективную уборку при любой загрязнённости помещения.

Ещё одно важное отличие ILIFE H70 — большой объём пылесборника, равный 1,2 л, что вдвое больше, чем у аналогичных устройств, имеющихся в продаже. Это позволяет менее часто удалять из него мусор. Опустошение пылесборника производится одним нажатием кнопки.

Имеющиеся в пылесосе эффективные моющиеся фильтры помогают улавливать волосы и мелкую пыль, а разнообразные насадки позволяют очищать не только пол, но и потолок, ставни лестницы, диван и автомобиль. Также есть регулируемая на 180° насадка, с помощью которой можно удалять пыль из труднодоступных мест, углов помещений и мебели.

Батарея ёмкостью 2500 мА·ч обеспечивает возможность уборки в течение 40 минут. На её полную зарядку уходит до 5 часов.

В рамках акции Super Brand Day стоимость ILIFE H70 составит $91,87.

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники, разработка и производство электроники,
Теги: ilife, робот-уборщик, скидки
ilife, робот-уборщик, скидки
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