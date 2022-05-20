Fractal Design отрезала от Meshify 2 «всё лишнее» и представила более доступный Meshify 2 Lite стоимостью от 128 евро

Компания Fractal Design анонсировала упрощённую версию своего популярного компьютерного корпуса Meshify 2. Новинка, получившая название Meshify 2 Lite, обладает меньшим количеством съёмных компонентов и предлагается дешевле оригинальной модели.

Размеры корпуса не изменились. Они составляют 542 × 240 × 474 мм. Вариант Meshify 2 Lite по-прежнему позволяет установку материнских плат форматов E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, больших радиаторов СЖО, блоков питания до 353 мм и процессорных кулеров высотой до 185 мм. Более того, новинка позволяет устанавливать более габаритные видеокарты длиной до 451–476 мм, в то время как оригинальная модель позволяла установку ускорителей длиной от 290 до 470 мм, в зависимости от использования СЖО или её отсутствия. При этом вес корпуса снизился. Он составляет 9,6–9,8 кг, вместо 10,1–10,5 кг.

Самое значительное изменение претерпело шасси корпуса, лишившееся нескольких съёмных элементов. Например, если оригинальный Meshify 2 предлагает возможность установки аж до 16 накопителей различного размера, то в Lite можно установить только до 6 носителей. Верхняя крышка у корпуса несъёмная, в отличие от оригинальной версии, которая снимается для установки радиатора СЖО и оснащена пылевым фильтром. У версии Lite тоже имеется верхний фильтр, но он выполнен в виде обычной сетки на магнитах.

Передняя панель корпуса тоже претерпела изменения. Фильтр теперь намертво закреплён на металлической фронтальной сетке, а не представлен в виде съёмного элемента, как у оригинальной модели. К счастью, изменения не затронули охлаждающие возможности корпуса. Новинка по-прежнему предлагает два или три предустановленных 140-мм вентилятора в составе передней панели, а также один 140-мм сзади. Сверху можно установить три 140-мм или три 120-мм «вертушки». В целом поддержка установки дополнительных «пропеллеров» не изменилась по сравнению с оригинальной моделью.

Остальные изменения менее значительны, однако они также сокращают возможности корпуса. Например, Lite-версия лишилась входящего в комплект оригинального Meshify 2 контроллера для подключения вентиляторов. Производитель предлагает пользователю самостоятельно приобрести нужную плату или подключать вентиляторы непосредственно к материнской плате.

Упрощённый корпус не имеет двух вертикальных слотов расширения для установки видеокарты. Вместо них — обычная решётка задней панели. Но, возможно, это даже к лучшему. Вертикальная установка видеокарты приводила к тому, что вентиляторы ускорителя оказывались очень близко к стеклянной боковой панели корпуса, что существенно снижало их эффективность работы. Также следует отметить один пропавший разъём USB Type-С на фронтальной панели. Его место занял порт USB 3.2 Type-A.

Последнее изменение, которое следовало бы выделить, связано с нижним кожухом, под которым прячется блок питания — там появилось отверстие для прокладки кабелей. Это чисто эстетическая ремарка, которая не должна повлиять на качество охлаждения.

Как и оригинальный Meshify 2, поставляющийся в том числе в новой версии с RGB-вентиляторами, модель Lite также предлагается с RGB и без RGB-подсветки предустановленных вентиляторов. На данный момент производитель анонсировал только вариант корпуса со стеклянной боковой панелью. Планируется ли выпуск модели с глухой металлической стенкой, как в случае с обычным Meshify 2 — пока неизвестно. Meshify 2 Lite будет доступен в полностью чёрном и чёрно-белом исполнениях.

Компания постаралась упростить корпус, избавившись от многих не самых очевидных и полезных вещей. Зато теперь он стал более привлекательным для широкой аудитории покупателей. Если оригинальная версия предлагается в диапазоне цен от 154 до 180 евро, в зависимости от количества предустановленных вентиляторов и наличия у них RGB-подсветки, то Meshify 2 Lite оценивается компанией в 128–150 евро.