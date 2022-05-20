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Fractal Design отрезала от Meshify 2 «всё лишнее» и представила более доступный Meshify 2 Lite стоимостью от 128 евро

Компания Fractal Design анонсировала упрощённую версию своего популярного компьютерного корпуса Meshify 2. Новинка, получившая название Meshify 2 Lite, обладает меньшим количеством съёмных компонентов и предлагается дешевле оригинальной модели.

Источник изображений: Fractal Design

Источник изображений: Fractal Design

Размеры корпуса не изменились. Они составляют 542 × 240 × 474 мм. Вариант Meshify 2 Lite по-прежнему позволяет установку материнских плат форматов E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, больших радиаторов СЖО, блоков питания до 353 мм и процессорных кулеров высотой до 185 мм. Более того, новинка позволяет устанавливать более габаритные видеокарты длиной до 451–476 мм, в то время как оригинальная модель позволяла установку ускорителей длиной от 290 до 470 мм, в зависимости от использования СЖО или её отсутствия. При этом вес корпуса снизился. Он составляет 9,6–9,8 кг, вместо 10,1–10,5 кг.

Fractal Design Meshify 2 RGB

Fractal Design Meshify 2 RGB

Fractal Design Meshify 2 Lite

Fractal Design Meshify 2 Lite

Самое значительное изменение претерпело шасси корпуса, лишившееся нескольких съёмных элементов. Например, если оригинальный Meshify 2 предлагает возможность установки аж до 16 накопителей различного размера, то в Lite можно установить только до 6 носителей. Верхняя крышка у корпуса несъёмная, в отличие от оригинальной версии, которая снимается для установки радиатора СЖО и оснащена пылевым фильтром. У версии Lite тоже имеется верхний фильтр, но он выполнен в виде обычной сетки на магнитах.

Передняя панель корпуса тоже претерпела изменения. Фильтр теперь намертво закреплён на металлической фронтальной сетке, а не представлен в виде съёмного элемента, как у оригинальной модели. К счастью, изменения не затронули охлаждающие возможности корпуса. Новинка по-прежнему предлагает два или три предустановленных 140-мм вентилятора в составе передней панели, а также один 140-мм сзади. Сверху можно установить три 140-мм или три 120-мм «вертушки». В целом поддержка установки дополнительных «пропеллеров» не изменилась по сравнению с оригинальной моделью.

Остальные изменения менее значительны, однако они также сокращают возможности корпуса. Например, Lite-версия лишилась входящего в комплект оригинального Meshify 2 контроллера для подключения вентиляторов. Производитель предлагает пользователю самостоятельно приобрести нужную плату или подключать вентиляторы непосредственно к материнской плате.

Упрощённый корпус не имеет двух вертикальных слотов расширения для установки видеокарты. Вместо них — обычная решётка задней панели. Но, возможно, это даже к лучшему. Вертикальная установка видеокарты приводила к тому, что вентиляторы ускорителя оказывались очень близко к стеклянной боковой панели корпуса, что существенно снижало их эффективность работы. Также следует отметить один пропавший разъём USB Type-С на фронтальной панели. Его место занял порт USB 3.2 Type-A.

Последнее изменение, которое следовало бы выделить, связано с нижним кожухом, под которым прячется блок питания — там появилось отверстие для прокладки кабелей. Это чисто эстетическая ремарка, которая не должна повлиять на качество охлаждения.

Источник изображения: ComputerBase.de

Источник изображения: ComputerBase.de

Как и оригинальный Meshify 2, поставляющийся в том числе в новой версии с RGB-вентиляторами, модель Lite также предлагается с RGB и без RGB-подсветки предустановленных вентиляторов. На данный момент производитель анонсировал только вариант корпуса со стеклянной боковой панелью. Планируется ли выпуск модели с глухой металлической стенкой, как в случае с обычным Meshify 2 — пока неизвестно. Meshify 2 Lite будет доступен в полностью чёрном и чёрно-белом исполнениях.

Компания постаралась упростить корпус, избавившись от многих не самых очевидных и полезных вещей. Зато теперь он стал более привлекательным для широкой аудитории покупателей. Если оригинальная версия предлагается в диапазоне цен от 154 до 180 евро, в зависимости от количества предустановленных вентиляторов и наличия у них RGB-подсветки, то Meshify 2 Lite оценивается компанией в 128–150 евро.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: fractal design, компьютерный корпус
fractal design, компьютерный корпус
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