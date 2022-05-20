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Впервые за 8 лет на прошлой неделе Xbox обогнала по продажам PlayStation в Японии

По последним данным, опубликованным порталом Famitsu, на прошлой неделе Xbox Series S (даже без учёта Series X) обогнала по продажам в Японии игровую консоль PlayStation 5. Если первой было продано 6120 штук, то PS5, включая «цифровую» версию — 2693 штуки.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Во многом такие показатели могут объясняться проблемами с доступностью разных типов консолей на разных региональных рынках. Тем не менее, для Японии это знаковая веха — Xbox с момента появления бренда относительно плохо продаётся в стране. За всю двадцатилетнюю историю консолей Microsoft здесь продано всего 2,3 млн штук, причём большая часть, 1,6 млн штук, приходится на модель Xbox One.

По данным @GameDataLibrary, консолям Xbox не удавалось обогнать по продажам в Японии PlayStation с момента появления Xbox One в 2014 году. По имеющимся сведениям, даже на таких коротких, недельных отрезках времени с момента появления бренда Xbox ему удавалось обойти PlayStation менее десяти раз.

В целом, хотя PlayStation 5 в своё время получила очень хороший старт в стране, перебои с поставками, вызванные разными причинами, а также доминирование на местном рынке Nintendo Switch позволяют модели Sony стабильно удерживать только второе место в Японии.

Источник изображения: twitter.com/GameDataLibrary

Источник изображения: twitter.com/GameDataLibrary

По данным на начало марта в Японии было продано консолей Microsoft:

  • Xbox – 472 992;
  • Xbox 360 – 1 616 128;
  • Xbox One – 114 831;
  • Xbox Series X/S – 142 024.

Для сравнения, в стране к тому же времени продано более миллиона только PlayStation 5 и более 20 млн Nintendo Switch.

Модели Xbox традиционно слабо продаются в стране, но Microsoft попыталась переломить ситуацию с относительно недавним релизом Xbox Series X/S, в очередной раз рассчитывая сделать бренд более привлекательным для японских геймеров.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, рынок IT, финансовые новости и аналитика,
Теги: microsoft, sony, xbox series s, playstation 5, игры
microsoft, sony, xbox series s, playstation 5, игры
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