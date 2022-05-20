Трогательное приключение Gerda: A Flame in Winter дебютирует в сентябре

Французское издательство Dontnod Entertainment и разработчики из датской студии PortaPlay анонсировали точную дату выхода своего трогательного приключения Gerda: A Flame in Winter.

Напомним, Gerda: A Flame in Winter была впервые представлена в рамках декабрьского выпуска Indie World Showcase и до недавнего времени ожидалась к релизу на протяжении текущего года.

Как стало известно, Gerda: A Flame in Winter поступит в продажу 1 сентября текущего года для PC (Steam) и Nintendo Switch. По случаю анонса разработчики показали четыре новых скриншота.

Новые скриншоты Gerda: A Flame in Winter

События Gerda: A Flame in Winter развернутся в датской деревушке Тинглев, которую в ходе Второй мировой войны оккупировали немецкие войска. Игрокам в роли медсестры Герды предстоит спасти близких ей людей и не изменить самой себе.

Разработчики обещают вдохновлённую реальными событиями «пронизывающую» историю, несколько концовок, а также навеянный творчеством датских импрессионистов визуальный стиль.