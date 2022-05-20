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Трогательное приключение Gerda: A Flame in Winter дебютирует в сентябре

Французское издательство Dontnod Entertainment и разработчики из датской студии PortaPlay анонсировали точную дату выхода своего трогательного приключения Gerda: A Flame in Winter.

Источник изображений: Dontnod Entertainment

Источник изображений: Dontnod Entertainment

Напомним, Gerda: A Flame in Winter была впервые представлена в рамках декабрьского выпуска Indie World Showcase и до недавнего времени ожидалась к релизу на протяжении текущего года.

Как стало известно, Gerda: A Flame in Winter поступит в продажу 1 сентября текущего года для PC (Steam) и Nintendo Switch. По случаю анонса разработчики показали четыре новых скриншота.

Новые скриншоты Gerda: A Flame in Winter
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События Gerda: A Flame in Winter развернутся в датской деревушке Тинглев, которую в ходе Второй мировой войны оккупировали немецкие войска. Игрокам в роли медсестры Герды предстоит спасти близких ей людей и не изменить самой себе.

Разработчики обещают вдохновлённую реальными событиями «пронизывающую» историю, несколько концовок, а также навеянный творчеством датских импрессионистов визуальный стиль.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Анонс, Nintendo,
Теги: gerda: a flame in winter, portaplay, dontnod entertainment, приключение
gerda: a flame in winter, portaplay, dontnod entertainment, приключение
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