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Разработчики DNF Duel показали тренировочный режим и подтвердили аркадный

Издательство Nexon совместно с Neople, Arc System Works (Guilty Gear Strive) и Eighting продолжает раскрывать подробности наполнения своего аниме-файтинга DNF Duel. На этот раз создатели представили тренировочный режим.

Источник изображения: Nexon

Источник изображения: Nexon

Как стало известно, тренировочный режим DNF Duel включает два компонента: непосредственно тренировку для оттачивания навыков и обучение для освоения приёмов различных персонажей.

Обнародованный по случаю анонса трейлер длится 47 секунд и демонстрирует обе составляющие тренировочного режима, доступные в них возможности (например, список комбо бойцов) и новые геймплейные кадры DNF Duel.

Кроме того, авторы сообщили об открытии в Steam и PS Store страниц DNF Duel. В описании файтинга упоминается, что вдобавок к уже анонсированному сюжетному режиму в проекте появится ещё аркадный и «Выживание».

Релиз DNF Duel ожидается 28 июня на PC (Steam), PS4 и PS5. Игра представляет собой ответвление от условно-бесплатного ролевого экшена Dungeon Fighter Online с тем же антуражем и архетипами бойцов.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, PlayStation,
Теги: dnf duel, neople, arc system works, eighting, nexon, файтинг
dnf duel, neople, arc system works, eighting, nexon, файтинг
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